ЕБРР впервые разместит на Лондонской бирже еврооблигации в грузинских лари

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) впервые в истории разместит на Лондонской фондовой бирже (LSE) выпуск еврооблигаций в грузинских лари на сумму, эквивалентную €46,7 млн.

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Об этом банк сообщает на официальном сайте, передает Liga.net.

Агентом выпуска пятилетних бумаг на 120 млн лари выступает грузинский TBC Bank. Ставка купона переменная и привязана к трехмесячной ставке депозитных сертификатов Национального банка Грузии. Клиринг евробондов проводит Clearstream.

До этого ЕБРР в марте 2014 года разместил на Грузинской фондовой бирже двухлетние бонды в лари (laribond) объемом 50 млн ($29 млн по курсу центробанка на тот момент). В июне 2016 года банк разместил выпуск облигаций на 107 млн лари.

Соглашение о выпуске евробондов было подписано 24 апреля, они будут размещены на Грузинской фондовой бирже и на LSE в течение двух-трех дней.