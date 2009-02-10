Российский фондовый рынок закрылся ростом

Российский фондовый рынок закрылся сегодня значительным ростом: индекс РТС, по состоянию на 18:00 мск, вырос на 5,92% – до 602,86 пунктов, сообщает сайт российской биржи.

Индекс ММВБ вырос на 4,20% – до 728,01 пунктов.

По мнению трейдера ИФК "Метрополь" Михаила МАНАСЯНА, приведенного РБК, в последнее время российский рынок акций чувствует себя достаточно неплохо, но считать, что все проблемы уже решены и наступила пора эйфории и роста, пока что рано.

«Мы еще не увидели отчеты многих компаний, как американских, так европейских и азиатских, которые будут выходить в конце первого – начале второго кварталов. Скорее всего, они будут негативными, и результат предсказать несложно: будет очередное падение, и, возможно, очередные экстренные меры ФРС США и центробанков других стран», - отметил трейдер.