Существенных колебаний индекса ПФТС скорее всего не будет - эксперт

Существенных колебаний индекса ПФТС в краткосрочной перспективе скорее всего не будет. Так прокомментировал текущую ситуацию на рынке брокер торгового отдела инвестиционной компании "Юпрас Капитал" Евгений ПШЕНИЧКИН. «Рынок по-прежнему будет крайне низколиквидным и неинтересным для инвесторов», - отметил он. По его словам, индекс будет продолжать боковой тренд с некоторым понижением вплоть до 225 пунктов.

Комментируя итоги вчерашних торгов Е.ПШЕНИЧКИН отметил, что в целом на рынке вчера господствовали оптимистичные настроения. Данное явление, по мнению брокера, не в последнюю очередь связано с особенностями подсчёта отечественного фондового индекса. Котировки эмитентов из индексной корзины демонстрировали преимущественно позитивную динамику.

Как отметил Е.ПШЕНИЧКИН, относительно стабильным спросом на вчерашних торгах пользовались акции предприятий металлургического сектора – Енакиевского метзавода (5 сделок) и Алчевского меткомбината (4 сделки). По мнению брокера, это было обусловлено распространённой в информагенствах новостью о некотором росте объёмов производства на предприятиях этой отрасли в первых числах февраля. Так же активно торговались бумаги «Укрнафты» – 4 сделки (+7,29%).

Лидерами роста на торгах 10 января стали внелистинговые бумаги «Укргазбанка» (+32,74%), «Лугансктепловоза» (+66%) и «Энергомашспецстали» (+30,23%), а лидерами падения – бумаги Стахановского вагонзавода (-6,95%).