Эксперт объяснил, почему Franklin Templeton за год вдвое сократил вложения в долг Украины

Сокращение вложений в суверенные евробонды Украины одним из крупнейших частных держателей – американским инвестиционным фондом Franklin Templeton вряд ли напрямую связано с нашей страной и свидетельствует о продолжении переориентации инвестора со стран Европы и Азии на Латинскую Америку.

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Такое мнение высказал УНИАН старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович, комментируя информацию о сокращении объема вложений Franklin Templeton в суверенный долг Украины в 2016 году вдвое – до 1,2 млрд долл., при этом более всего сократился объем облигаций с наименьшим сроком погашения – в конце 2021 года.

«Это вряд ли напрямую связано именно с Украиной, кроме достаточно хороших цен для фонда, который был одним из основных участников реструктуризации 2015 года. Облигации с погашением в 2019-2021 годах торгуются по ценам, близким к номиналу. Вероятно, это и стало причиной, что они были проданы в первую очередь», – пояснил эксперт.

По его словам, успешный новый выпуск еврооблигаций Украины, анонсированный министром финансов Александром Данилюком, возможен в случае улучшения рыночных условий по ставке ниже 8%. «Пока еще рано говорить об этом, ведь рыночные условия не позволяют осуществить выпуск по ставке ниже 9%», – добавил Котович.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Украины Александр Данилюк анонсировал возобновление присутствия Украины на рынке международных облигаций уже этой осенью с размещением евробондов на 1 млрд долл.

Согласно обновленному меморандуму о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования Extended Fund Facility, наша страна в конце 2017 года намерена выпустить пятилетние еврооблигации на 1 млрд долл. с доходностью 9%.

По прогнозам МВФ, начиная с 2018 года Украина будет ежегодно привлекать по 2 млрд долл. на внешних рынках, а в 2021 году сумма привлечения составит 3 млрд долл.

Последний раз Украина получила на внешнем рынке 1 млрд долл. от размещения еврооблигаций под гарантии правительства США в сентябре 2016 года.