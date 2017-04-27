Минфин прокомментировал продажу Franklin Templeton суверенных евробондов Украины

Министерство финансов Украины считает продажу суверенных евробондов Украины одним из крупнейших частных держателей – американским инвестиционным фондом Franklin Templeton – подтверждением высокой ликвидности этих бумаг.

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Об этом говорится в комментарии Минфина, переданном УНИАН, относительно сокращения объема вложений Franklin Templeton в суверенный долг Украины в 2016 году вдвое – до 1,2 млрд долл., при этом более всего сократился объем облигаций с наименьшим сроком погашения – в конце 2021 года.

«Из приведенной информации можно сделать вывод, что ликвидность украинских евробондов высокая и они активно продаются и покупаются на финансовых рынках», – говорится в комментарии.

Также Минфин отметил, что этот факт не отразится на планах Украины выйти на рынок внешних заимствований.

«Планы выхода на рынок будут зависеть от уровня котировок/доходности евробондов», – пояснили в Минфине.

Ранее старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович высказал мнение, что продажа Franklin Templeton суверенных евробондов Украины вряд ли напрямую связана с нашей страной и свидетельствует о продолжении переориентации инвестора со стран Европы и Азии на Латинскую Америку.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Украины Александр Данилюк анонсировал возобновление присутствия Украины на рынке международных облигаций уже этой осенью с размещением евробондов на 1 млрд долл.

Согласно обновленному меморандуму о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования Extended Fund Facility, наша страна в конце 2017 года намерена выпустить пятилетние еврооблигации на 1 млрд долл. с доходностью 9%.

По прогнозам МВФ, начиная с 2018 года Украина будет ежегодно привлекать по 2 млрд долл. на внешних рынках, а в 2021 году сумма привлечения составит 3 млрд долл.

Последний раз Украина получила на внешнем рынке 1 млрд долл. от размещения еврооблигаций под гарантии правительства США в сентябре 2016 года.