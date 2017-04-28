Шуфрич продал свой пакет акций "Нефтегаздобычи" - глава ДТЭК
Как отметил Тимченко, ДТЭК купила 15% акций в компании Фолукс, которая входит в сферу влияния Шуфрича.
Народный депутат от фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич продал свой пакет акций в компании "Нефтегаздобыча".
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Об этом в интервью ЭП сообщил глава ДТЭК Максим Тимченко.
Как отметил Тимченко, 15% акций было куплено в компании Фолукс (Foloux Consulting Limited, которая входит в сферу влияния Нестора Шуфрича - ред.).
"Это было по взаимной договоренности. Мы верим в этот бизнес", - подчеркнул глава ДТЭК.
Напомним, в марте "ДТЭК Нафтогаз" приобрел дополнительные 15% акций ПАО "Нефтегаздобыча", увеличив свою долю в ней до 75%.
Как известно, "Нефтегаздобыча" была основана в 1999 году Рудьковским в партнерстве с Петром Порошенко. В начале 2000 годов - 50% доля Порошенко в проекте перешла Шуфричу.
В апреле 2013 года Донбасская топливно-энергетическая компания, которая входит в группу СКМ Рината Ахметова, увеличила долю в "Нефтегаздобыче" с 25% до 50%.
В феврале 2016 года нидерландская компания Salazie B. V. купила 25% акций компании "Нефтегаздобыча".
При этом, нидерландская "дочка" компании ДТЭК DTEK Oil & Gas B. V. увеличила долю в уставном фонде "Нефтегаздобыча" с 36,64% до 55% акций.
Кипрская компания Foloux Consulting Limited сократила долю в компании с 25% до 15%, а Wolford Holdings Limited сократила долю с 16,705% до 0,0001%.
"Нефтегаздобыча" входит в структуру энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.