Американский индекс Nasdaq достиг нового рекордного уровня

Американский индекс Nasdaq, вероятно, продолжит богатую на рекорды победную серию, так как бумаги Amazon и Alphabet, отчитавшихся о финансовых результатах, после завершения официальной сессии подскочили более чем на 4 процента, сообщает Рейтер.

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Корпоративная отчетность вновь оказалась в центре внимания инвесторов, день спустя после того, как администрация президента США Дональда Трампа обнародовала план налоговой реформы, не содержащий подробностей того, как она будет финансироваться. Это вызвало сомнения относительно того, одобрят ли законопроект сторонники жесткого курса в отношении бюджетного дефицита в Конгрессе.

Акции Comcast выросли на 2,1 процента, так как квартальная прибыль ведущего кабельного оператора США превысила прогнозы благодаря хорошему росту числа подписчиков.

Индекс Dow Jones завершил торги ростом на 0,03 процента до 20.981,33 пункта, индекс S&P 500 - на 0,06 процента до 2.388,77 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,39 процента до 6.048,94 пункта.

Бумаги Amazon выросли на 4,1 процента после завершения официальной сессии, акции Alphabet, владельца Google, прибавили 4,5 процента.

Выручка Google от рекламы подскочила на 18,8 процента до $21,41 миллиарда в первом квартале. Amazon отчиталась о выручке и прибыли, превысивших прогнозы аналитиков.

Акции Intuit подорожали на 8,5 процента после того, как производитель ПО для бизнеса в области финансов и бухгалтерии отчитался о результатах периода подачи налоговых деклараций и оставил без изменений квартальный и годовой прогноз.

Бумаги PayPal достигли исторического максимума день спустя после того, как оператор платежной системы повысил прогноз и отчитался о превзошедшей ожидания квартальной прибыли.

Акции производителя спортивной одежды Under Armour подскочили на 9,9 процента после того, как компания отчиталась о менее сильном, чем ожидалось, квартальном убытке.