ГКЦБФР в 2008 году остановила обращение акций 307 компаний
18:59, 11 февраля 2009Фондовый рынок
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На сумму более 2,6 млрд. грн.
В течение 2008 года по материалам региональных подразделений борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) остановила обращение акций 307 субъектов хозяйствования на сумму более 2,6 млрд. грн. и отменила зарегистрированный выпуск акций 680 предприятий на сумму 4,3 млрд. грн.
Об этом сказано в сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины.
В 2008 г. налоговики прекратили деятельность 26 „конвертационных” центров, что на 3 больше против 2007 года (23).
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