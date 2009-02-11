ГКЦБФР в 2008 году остановила обращение акций 307 компаний

В течение 2008 года по материалам региональных подразделений борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) остановила обращение акций 307 субъектов хозяйствования на сумму более 2,6 млрд. грн. и отменила зарегистрированный выпуск акций 680 предприятий на сумму 4,3 млрд. грн.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины.

В 2008 г. налоговики прекратили деятельность 26 „конвертационных” центров, что на 3 больше против 2007 года (23).