Российский рынок акций падает

Российский рынок акций демонстрирует снижение индексов к середине торгов в четверг после разнонаправленного открытия, свидетельствуют данные биржи, сообщает РИА Новости..

На 13.00 мск индекс ММВБ опустился на 2,24% - до уровня 710,41 пункта. Индекс РТС снизился к этому времени на 1,16%, до 613,37 пункта.

В первые часы торгов индексы на время перемещались в положительную область.

Аналитики прогнозировали позитивное движение рынка в четверг, несмотря на умеренно негативный внешний фон. В среду рынок завершил торги разнонаправленно.

Акции "Газпрома" подорожали на ММВБ к середине четверга на 0,18%, акции "ЛУКОЙЛа" подешевели на 1,46%, "Роснефти" - на 2,09%.

Котировки ценных бумаг Сбербанка опустились на 1,13%, ВТБ - выросли на 0,40%.

Акции ГМК "Норильский Никель" подешевели на 0,50%.