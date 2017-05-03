Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "B-" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенные долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B-" со стабильным прогнозом.

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Как отмечается в сообщении на сайте агентства, рейтинги по необеспеченным украинским облигациям в иностранной и национальной валюте также подтверждены на уровне "B-", по краткосрочным необеспеченным облигациям в национальной валюте - на уровне "B".

По информации Fitch, рейтинги Украины отражают слабую внешнюю ликвидность, высокую долговую нагрузку и структурные недостатки, связанные со слабым банковским сектором, институциональными ограничениями, геополитическими и политическими рисками.

В то же время, агентство отмечает, что международные резервы в начале апреля выросли до 16,7 миллиарда долларов США и могут увеличиться до 18,1 миллиарда долларов к концу года, при этом гибкость обменного курса, управляемые обязательства в иностранной валюте и умеренные внешние дисбалансы смягчают краткосрочное давление на международные резервы.

Fitch подчеркивает, что продолжение программы с Международным валютным фондом является положительным фактором для Украины, однако дальнейшие выплаты от МВФ и других международных партнеров зависят от прогресса в реализации программы структурных реформ, включая пенсионную и земельную реформы, приватизацию и борьбу с коррупцией.

Агентство считает внешние долги Украины управляемыми, однако расширение доступа к внешнему финансированию является ключевым для погашения с 2019 года реструктуризированных долговых обязательств.

Fitch отмечает, что торговая блокада оккупированных территорий на востоке Украины повысит дефицит текущего счета платежного баланса до 4,3% ВВП в 2017-2018 годах, но рост экспортных цен на сырьевые товары и увеличение объемов экспорта сельхозпродукции должны смягчить рост дефицита торгового баланса.

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По оценкам агентства, рост ВВП Украины в 2016 году на 2,3% превзошел ожидания, но торговая блокада негативно скажется на горнодобывающей, металлургической и электроэнергетической отраслях, в связи с чем, рост экономики в 2017 году замедлится до 2% с перспективой ускориться до 3% в 2018 году с улучшением потребительского спроса и инвестиций.

Средняя инфляция, по прогнозам Fitch, снизится до 11,2% в 2017 году, при этом институциональные обязательства Национального банка по устойчивому снижению инфляции при сохранении гибкости обменного курса и продолжение координации с фискальной политикой в целях улучшения макроэкономической стабильности являются важными факторами поддержки кредитного профиля Украины.

Агентство прогнозирует дефицит государственного бюджета в текущем году до 3% ВВП, в том числе расходы на оборону - на уровне 5% ВВП.

По оценкам Fitch, банковский сектор Украины стабилизировался, однако неработающие кредиты составляют более 50% общего объема кредитов.

Как сообщал УНИАН, в середине ноября 2016 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило суверенный рейтинг Украины до "B-" с "CCC", одновременно присвоив рейтинг "В" украинским евробондам.

Повышению рейтинга Украины способствовали снижение финансового давления, рост объема золотовалютных резервов, а также возобновление сотрудничества с ключевым кредитором – Международным валютным фондом и получение третьего кредитного транша в объеме 1 миллиард долларов.

3 апреля Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Харькова и Киева в иностранной и национальной валюте на уровне "B-" со стабильным прогнозом.