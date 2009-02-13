Российский рынок акций стремительно растет

Российский рынок акций демонстрирует стремительный рост к середине торгового дня в пятницу, свидетельствуют данные бирж, передает РИА Новости..

На 13.00 мск индекс ММВБ укрепился на 4,43% - до уровня 720,94 пункта. Индекс РТС к этому времени поднялся на 2,43%, до 626,30 пункта.

Рост рынка наблюдается на рынке с самого начала торговой сессии, аналитики прогнозировали такую динамику рынка при позитивном внешнем фоне.

Акции "Газпрома" подорожали на ММВБ к середине дня на 4,24%, акции ЛУКОЙЛа - на 5,16%, "Роснефти" - на 5,83%.

Котировки ценных бумаг Сбербанка выросли на 3,14%, ВТБ - на 3,23%.

Акции ГМК "Норильский Никель" подорожали на 6,08%.