Китайский конгломерат стал крупнейшим акционером Deutsche Bank

Китайский многопрофильный конгломерат HNA Group увеличил долю участия в Deutsche Bank до 9,92 процента, став таким образом крупнейшим акционером немецкого финансового института.

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Впервые HNA Group приобрела 3,04 процента акций Deutsche Bank в феврале текущего года. Еще тогда конгломерат заявлял о намерении постепенно наращивать свою долю и уже в марте увеличил ее до 4,76 процента.

Покупка состоялась через австрийскую управляющую компанию C-Quadrat. Китайская компания при этом утверждает, что доля участия в Deutsche Bank не будет превышать 10 процентов. На закрытии торгов 2 мая пакет акций Deutsche Bank, принадлежащий HNA (204,7 млн акций), стоил около 3,4 млрд евро.

Фирмы, входящие в HNA, заняты в основном в сфере воздушного транспорта, недвижимости, финансовых услуг, туризма и морских перевозок. Осенью прошлого года группа приобрела 25 процентов гостиничной сети Hilton.