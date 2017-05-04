Биржи Европы в плюсе после дебатов Макрона и Ле Пен - немецкий индекс DAX достиг исторического максимума

Европейские фондовые биржи торгуются с положительной динамикой в четверг на сильной статистике и итогах президентских дебатов во Франции; немецкий индекс DAX слегка замедлил рост после достижения исторического максимума, а французский CAC 40 достигал пика за девять лет, свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

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По состоянию на полдень DAX рос на 0,71%, до 12617,96 пункта, ранее он достигал уровня в 12619,75, что стало историческим максимумом. Французский CAC 40 поднимался на 0,80%, до 5343,31 пункта, ранее он достигал отметки в 5345,50 пункта, что стало рекордом с января 2008 года. Британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,29%, до 7255,55 пункта.

Инвесторы обратили внимание на то, что индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в апреле увеличился до 56,8 пункта с мартовского уровня в 56,4 пункта. Аналитики ожидали роста индикатора лишь до 56,7 пункта.

Порадовала "быков" и корпоративная отчетность. Так, чистая прибыль немецкого автопроизводителя BMW в первом квартале 2017 года выросла на 31% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года и составила 2,149 миллиарда евро. Выручка по итогам квартала увеличилась на 12,4% - до 23,448 миллиарда евро. Акции BMW растут в цене на 1,66%.

На настроения трейдеров также повлияли результаты предвыборных дебатов во Франции, которые прошли в среду. На них, по данным опроса, проведенного исследовательским институтом Elabe по заказу телеканала BFMTV, победил основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон. Ему предпочтение отдали 63% телезрителей, а лидеру партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 34%.

Первый тур президентских выборов состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24% голосов стал Макрон, Ле Пен финишировала следом - 21,3%. Второй тур пройдет 7 мая.