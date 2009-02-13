Украинский фондовый рынок в феврале останется пассивным

Украинский фондовый рынок на протяжении февраля, вероятно, будет оставаться пассивным, колеблясь в широких границах под воздействием нестабильной политической ситуации, необходимости докапитализации украинских банков и введения временных администраций в некоторых из них.

Об этом говорится в аналитической записке Национального банка Украины (НБУ) о состоянии украинского фондового рынка в январе.

В среднесрочной перспективе, по мнению аналитиков НБУ, остается высокая вероятность ухудшения макроэкономических показателей Украины на фоне снижения конкурентоспособности отечественной продукции в связи с подорожанием газа и растущего дисбаланса бюджета.

В НБУ также отмечают, что волатильность мировых фондовых индикаторов в феврале будет оставаться высокой на фоне мероприятий, внедряемых центральными банками и правительствами стран (снижение налогового давления, практического внедрения программ стимулирования экономики, снижения процентных ставок и т.п.), с одной стороны, и длящегося спада экономик, с другой.