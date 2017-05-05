ГПУ сообщила о подозрении Арбузову по делу о приватизации "Укртелекома"

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении бывшему первому вице-премьер-министру Украины Сергею Арбузову по делу о приватизации "Укртелекома" и незаконном выделении 220 млн грн бюджетных средств.

Как сообщила пресс-служба ГПУ, досудебное расследование проводится в уголовном производстве по фактам невыполнения покупателем пакета акций ОАО «Укртелеком» - ООО «ЕСУ» условий приватизации по созданию выделенной телекоммуникационной сети специального назначения (ТМСП), а также незаконного финансирования в течение 2012-2013 годов создания ТМСП за счет средств государственного бюджета Украины и приватизации 93% государственного пакета акций ОАО «Укртелеком» по заниженной стоимости.

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«В уголовном производстве составлено и предусмотренным законом способом направлено уведомление о подозрении бывшему первому вице-премьер-министру Украины С.Арбузову в совершении незаконного финансирования в течение 2012-2013 годов создания ТМСП за счет средств Государственного бюджета Украины в сумме 220 млн грн по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины», - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время решается вопрос об объявлении Арбузова в международный розыск и избрании ему судом меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о наложении ареста на акции телекоммуникационной компании «Укртелеком» и оператора мобильной связи «ТриМоб».

«Управлением ГПУ по противодействию ОПГ ведется производство о незаконном выделении по указанию Януковича 220 млн грн из государственного бюджета Украины и приватизации 93% акций Укртелекома по заниженной на 1,6 млрд грн цене. Сегодня Печерский суд в целях обеспечения государственных интересов и возмещения убытков удовлетворил ходатайство ГПУ о наложении ареста на акции Укртелекома и ТриМоб», - сообщил генпрокурор Юрий Луценко.