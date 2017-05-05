Прибыль Moody's Corporation выросла почти в 2 раза

Чистая прибыль американской компании Moody's Corporation, владеющей рейтинговым агентством Moody's, по итогам первого квартала 2017 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,85 раза - до 345,9 миллиона долларов, говорится в отчетности компании, сообщает Прайм.

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Чистая разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 1,78 доллара против 0,93 доллара в январе-марте годом ранее. Выручка Moody's увеличилась на 19,5% по сравнению с январем-мартом 2016 года, до 975,2 миллиона долларов. Операционная прибыль составила 443,4 миллиона долларов, что на 45,8% больше показателя предыдущего периода.

По итогам 2017 года компания ожидает прибыль на акцию в размере 5,46-5,61 доллара. Ожидается, что операционные расходы покажут снижение в диапазоне 25-30%.

Компания Moody's Corporation, являющаяся материнской для рейтингового агентства Moody's, была основана в 1909 году в США. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке. Число сотрудников по состоянию на конец марта 2017 года составляло примерно 10,7 тысячи человек по всему миру, компания присутствует в 36 странах.