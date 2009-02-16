Nikkei в понедельник снизился на 0,38%

Основной биржевой индекс Японии Nikkei по итогам торгов в понедельник, 16 февраля, снизился на 0,38% на фоне сообщений о резком сокращении национального ВВП в четвертом квартале минувшего года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс. Nikkei, отражающий котировки акций 225 ведущих компаний Японии, к концу торговой сессии понизился на 29,23 пункта, достигнув отметки в 7750,17 пункта. В понедельник власти Японии обнародовали предварительные данные о состоянии экономики страны в 2008 году.

Согласно статистике, ВВП Японии в последнем квартале 2008 года сократился на 3,3%, что в годовом исчислении составляет 12,7%. По оценке ряда аналитиков, которые с явным пессимизмом относятся к возможности быстрого восстановления ведущей экономики Азии, в первом квартале 2009 года объем ВВП Японии может снизиться еще примерно на 10%. По итогам прошлого года Nikkei потерял 42,12%, что является худшим результатом с 1949 года, когда этот показатель был введен.