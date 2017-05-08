Биржи Японии взлетели до максимумов с декабря 2015 года на фоне победы Макрона

Японские фондовые индексы выросли в понедельник до максимальных уровней с декабря 2015 года на фоне сообщений о победе Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов во Франции, свидетельствуют данные торгов.

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Индекс Nikkei 225, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, рос на 1,73%, 19781,50 пункта. Ранее в ходе торгов он достигал отметки в 19828,68 пункта, что является максимумом с 18 декабря 2015 года.

Фондовый индекс Topix рос на 1,79%, до 1578,13 пункта. Ранее он поднимался до отметки в 1578,80 пункта, что также является максимумом с 18 декабря 2015 года, сообщает Прайм.

В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов.

Макрон одержал верх во втором туре президентских выборов во Франции с результатом 66,06%, свидетельствуют данные МВД по стране после обработки 99,99%.

Рост котировок также связан со снижением курса иены к доллару вслед за уменьшением спроса на безопасные активы, к которым традиционно относится и японская валюта. Инвесторы, убедившись в избрании Макрона, обратили внимание на рисковые активы - евро и доллар. Данная динамика привела к увеличению стоимости акций японских компаний-экспортеров, так как сделала их продукцию более дешевой, а значит и более конкурентоспособной на мировом рынке. Рост акций таких компаний-гигантов в целом сказывается на общем росте котировок.