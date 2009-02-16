Европейский фондовый рынок продолжает падение

Европейский фондовый рынок начал рабочий день в понедельник с незначительного падения, сообщает агентство Рейтер. По состоянию на 11.18 мск общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 снизился на 1% - до 788,65 пункта. За прошлую неделю индекс упал на 3,6%. Падение, лидерами которого стали банковский и автомобильный секторы, произошло на фоне сообщений о спаде в японской экономике и отсутствием утешительной для банков информации с состоявшегося в минувшие выходные в Риме саммита министров финансов и председателей центробанков G7/G8. Акции Barclays снизились на 5,6%, Royal Bank of Scotland - на 4,1%, Deutsche Bank - на 2,8%. Daimler потерял 3,1%.