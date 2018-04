Шанхайский фондовый индекс в понедельник рекордно вырос

Сводный индекс Шанхайской фондовой биржи (Shanghai Composite Index) по итогам торговой сессии в понедельник вырос на 3% (68,59 пункта) - до рекордного за последние пять месяцев уровня в 2389,59 пункта. На второй по значению в КНР фондовой площадке в Шэньчжэне композитный индекс укрепился на 1,9% - до 763,3 пункта, передает агентство Рейтер.

По мнению аналитиков, рекордный за последние месяцы рост был вызван не долгосрочными экономическими факторами, а стал следствием расширения банковского кредитования из-за проводимых официальным Пекином программ стимулирования китайской экономики. Акции двух ведущих сталелитейных компаний - крупнейшей в КНР Baoshan Iron & Steel Ltd. и Liuzhou Iron & Steel Co. Ltd. - увеличились на 10%. На 5,6% и 3,3% соответственно подорожали акции Bank of China Ltd. и ведущего китайского коммерческого кредитора Industrial & Commercial Bank of China Ltd. На 3,6% для обеих выросла стоимость акций нефтекомпаний PetroChina Ltd. и China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec).