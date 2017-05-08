Apple побила собственный рекорд по рыночной стоимости - СМИ

Apple на открытии торгов 8 мая обновила свой собственный рекорд по капитализации. В самом начале сессии акции корпорации выросли до 149,06 доллара, и ее рыночная стоимость увеличилась до 776,6 миллиарда долларов, сообщает Republic со ссылкой на Business Insider.

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"К 16:15 котировки производителя iPhone превысили 150 долларов за акцию, а капитализация приблизилась к 785 миллиардам долларов. Предыдущий рекорд корпорация установила в феврале 2015 года, когда стала стоить 774,7 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала 2017 года акции Apple подорожали в общей сложности на 29%. Аналитики вновь вспомнили о прогнозе, согласно которому капитализация Apple может превысить триллион долларов; до этого аналогичные предположения делались в 2015 году.

"Apple по-прежнему остается самой дорогой в мире публичной компанией, хотя в феврале 2016 года на некоторое время уступила это звание Alphabet, управляющей структуре Google. В начале мая текущего года денежные накопления производителя iPhone превысили 250 миллиардов долларов, то есть оказались больше, чем вместе взятые валютные резервы Канады и Великобритании", - резюмирует издание.