Капитализация Apple впервые превысила $800 миллиардов

Рыночная капитализация компании Apple впервые превысила отметку в $800 млрд, сообщает CNBC со ссылкой на собственный подсчет.

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В ходе торгов 8 мая стоимость одной акции Apple достигла $153,44, в то время как в обращении находятся 5,214 млрд акций. Таким образом, общая капитализация производителя iPhone превысила $800 млрд впервые в истории компании.

8 мая на закрытии торгов на бирже NASDAQ стоимость одной акций Apple составила $153,01 за штуку, бумаги компании завершили торги ростом на 2,7%, передает RNS.

18 апреля издание MarketWatch со ссылкой на аналитиков RBC Capital Markets сообщило, что рыночная капитализация Apple в 2017 году может вырасти до $824 млрд.

В свою очередь аналитик Drexel Hamilton Брайан Уайт полагает, что акции Apple могут подорожать до $202 за бумагу в течение 12 месяцев, если его прогноз сбудется, то капитализация производителя смартфонов превысит $1 трлн, отмечает Bloomberg.

Чистая прибыль Apple во II квартале 2017 финансового года (по 1 апреля) выросла на 4,9% до $11,03 млрд. Чистая выручка увеличилась на 4,6% до $52,9 млрд, сообщает компания. Продажи iPhone во II квартале уменьшились на 0,84% - с 51,19 млн штук до 50,76 штук.

В сегменте сервисов выручка компании выросла на 17,3% до $7,04 млрд. Apple также сообщила о том, что ее совет директоров одобрил увеличение программы возврата средств акционерам на $50 млрд – в результате, до конца марта 2019 года компания предполагает вернуть им $300 млрд. Программа выкупа акций была увеличена с $175 млрд до $210 млрд.

Apple прогнозирует, что в III квартале выручка составит $43,5-45,5 млрд.