”Юпрас Капитал” купил ее гендиректор

Руководством инвестиционной группы «Перше Джерело», являющейся основным акционером инвесткомпании «Юпрас Капитал», было принято решение продать 100% акций компании «Юпрас Капитал», сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

По информации пресс-службы, покупателем 100% акций компании выступил ее генеральный директор Анатолий АМЕЛИН.

Как отметили в пресс-службе, данное решение было принято в связи с намерением инвестиционной группы «Перше Джерело» сконцентрироваться на инвестициях в реальный сектор и венчурных проектах. В рамках реализации данной стратегии в конце 2008 года компания также вышла из бизнеса по управлению активами, продав КУА АПФ «Украинские фонды».

Справка УНИАН. Инвестиционная компания «Юпрас Капитал» была создана в 1993 году. Основными направлениями деятельности Компании «Юпрас Капитал» являются: инвестиционный банкинг, брокерский сервис, доверительное управление частными инвестициями, а также управление проектами в реальном секторе.

Суммарный объем операций с ценными бумагами в 2007 году составил 2,5 млрд. долларов, за 9 месяцев 2008 года - 2,85 млрд. долларов.

Компания является членом Фондовой биржи ПФТС, акционером Фондовой биржи «Иннэкс» и учредителем Фондовой биржи «Перспектива».

Генеральный директор Компании «Юпрас Капитал», Анатолий АМЕЛИН, является членом Совета Фондовой биржи ПФТС, входит в биржевой совет Фондовых бирж «Иннэкс» и «Перспектива».