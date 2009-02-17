На российском фондовом рынке значительное падение
12:26, 17 февраля 2009Фондовый рынок
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Индекс РТС упал более чем на 4%
На российском фондовом рынке значительное падение – индекс РТС, по состоянию на 12:20 мск, упал на 4,27% – до 583,29 пунктов, сообщает сайт российской биржи.
Индекс ММВБ упал на 3,75 % – до 685,30 пунктов.
Аналитики объясняют сегодняшнее снижение внешним негативным новостным фоном, в частности, пессимизмом инвесторов в связи с неутешительными макроэкономическими данными.
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