На российском фондовом рынке значительное падение – индекс РТС, по состоянию на 12:20 мск, упал на 4,27% – до 583,29 пунктов, сообщает сайт российской биржи.

Индекс ММВБ упал на 3,75 % – до 685,30 пунктов.

Аналитики объясняют сегодняшнее снижение внешним негативным новостным фоном, в частности, пессимизмом инвесторов в связи с неутешительными макроэкономическими данными.