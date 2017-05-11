Госпредприятие "Антонов" станет акционерным обществом

Кабинет министров Украины принял решение о преобразовании государственных авиастроительных предприятий «Антонов» и «Завод №410 гражданской авиации», входящие в состав госконцерна «Укроборонпром», в акционерные общества.

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Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в четверг.

«Это позволит улучшить корпоративное управление предприятий, а также привлечь инвесторов», - сказал заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, представляя постановление.

Напомним, в конце ноября прошлого года государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные предприятия оборонно-промышленного комплекса страны, и Министерство экономического развития и торговли согласовали возможность корпоратизации 5 предприятий, входящих в состав концерна.

Список включает госпредприятие "Антонов", "Завод №410 гражданской авиации", "Чугуевский авиационный ремонтный завод", Госпредприятие авиации общего назначения и производственное объединение «Карпаты».

Корпоратизация предприятий концерна позволит создать прозрачные структуры управления, наблюдательные советы, установить единые общепринятые правила, в том числе, для международных инвесторов.

Как сообщал УНИАН, государственное предприятие «Антонов» по итогам 2016 года увеличило чистую прибыль в 4 раза по сравнению с 2015 годом – до 178,1 млн грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Антонов» – единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия – самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.