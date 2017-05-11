В Украине небольшие госпредприятия будут продавать онлайн через Prozorro

Кабинет министров Украины утвердил пилотный проект приватизации небольших государственных предприятий через электронную площадку Prozorro.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг.

При этом премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству экономического развития и торговли, а также Фонду государственного имущества максимально оперативно запустить полномасштабную малую приватизацию на базе Prozorro, согласовав все необходимые административные нормы.

«Предприниматель будет иметь возможность зайти на сайт, выбрать интересное предприятие и поучаствовать в тендере онлайн. Ему не нужно будет знать, какой чиновник подписывает документы и что он об этом думает», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества совместно с Министерством экономического развития и торговли разработали проект закона "О приватизации", который предусматривает продажу малых объектов приватизации на электронных площадках, таких как «ProZorro.Продажи».

Ранее проектный менеджер Prozorro Алексей Соболев сообщил, что Министерство экономического развития и торговли совместно с Фондом государственного имущества планируют упростить порядок отчуждения госимущества для его дальнейшей реализации через систему «Prozorro.Продажи».