В Украине небольшие госпредприятия будут продавать онлайн через Prozorro
Кабмин утвердил пилотный проект малой приватизации через электронную площадку Prozorro.
Кабинет министров Украины утвердил пилотный проект приватизации небольших государственных предприятий через электронную площадку Prozorro.
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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг.
При этом премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству экономического развития и торговли, а также Фонду государственного имущества максимально оперативно запустить полномасштабную малую приватизацию на базе Prozorro, согласовав все необходимые административные нормы.
«Предприниматель будет иметь возможность зайти на сайт, выбрать интересное предприятие и поучаствовать в тендере онлайн. Ему не нужно будет знать, какой чиновник подписывает документы и что он об этом думает», - сказал премьер.
Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества совместно с Министерством экономического развития и торговли разработали проект закона "О приватизации", который предусматривает продажу малых объектов приватизации на электронных площадках, таких как «ProZorro.Продажи».
Ранее проектный менеджер Prozorro Алексей Соболев сообщил, что Министерство экономического развития и торговли совместно с Фондом государственного имущества планируют упростить порядок отчуждения госимущества для его дальнейшей реализации через систему «Prozorro.Продажи».