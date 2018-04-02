Рейтинги: зачем платить за кризисный имидж...

Рейтинговое агентство изменило рейтинг страны, банка, компании, ценных бумаг… Миллионы украинцев воспринимают эти сообщения преимущественно ассоциативно: рейтинг повышен – значит хорошо, понижен – плохо. Что за этим кроется на самом деле, большинство внятно и не пояснит, но от снижения на подсознании откладывается негатив.

В результате кризиса первыми «посыпались» международные рейтинги украинских банков, что вполне объяснимо. Собственно, падение курса национальной валюты до 8 грн./долл. автоматом поставило банки в неадекватные для рынка условия, что отражается на международных и национальных оценках. Рейтинги стали понижаться один за другим, а имена многих банков упоминаться всуе… Что, конечно, вкладчиков не успокаивает, а скорее даже, наоборот.

Если у вас нет рейтинга, то Вам его не потерять…

Дабы минимизировать такой негативный психологический фон, украинские деловары решили, видимо, действовать по принципу «нет рейтинга – нет проблемы». Если нет объективных возможностей (или субъективного желания) напрягаться, чтобы «держать рейтинг», то можно просто от него отказаться. А заодно и денежки сэкономить.

В Украине начало 2009 года ознаменовалось дружной реакцией банков отторжения по отношению к ведущим международным рейтинговым агентствам – сразу три банка в течение месяца заявили о прекращении сотрудничества с Fitch. Можно спрогнозировать, что украинские банки «разойдутся» с еще не одним рейтинговым агентством. В чем же причина?

«Первоотказниками» стали банки «Надра», «Родовид Банк» и «Кредит-Днепр». Недавно они отказались от услуг рейтингового агентства Fitch. В банке «Надра» объясняют прекращение сотрудничества истечением срока договорных обязательств сторон. А вот в «Родовид Банке» утверждают, что после прерывания контракта Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") банка с уровня "CC" до "D" с комментарием, что банк якобы обслуживает не все свои обязательства в полном объеме и своевременно. Одновременно агентство отозвало все рейтинги банка. «Fitch больше не рейтингует данного эмитента и не проводит по нему анализ», - сказано в сообщении агентства.

Как видим, непросто определить очередность событий – то ли агентство сначала понизило рейтинг банка, а банк в ответ отправил агентство по известному адресу, то ли банк первым заявил о прекращении сотрудничества, а агентство в ответ сказало «сам такой» и понизило рейтинг? Видно, не зря поговаривают, что банки, узнав, что какое-либо рейтинговое агентство планирует подпортить рейтинги, действуют на опережение и выступают с «отказным» заявлением еще до обнародования официальной информацию. Эксперты эту мысль не опровергают. Так, по словам финансового аналитика компании «Простобанк Консалтинг» Владимира Паюка, как правило, банки знают о присвоении им рейтингов за несколько дней до опубликования официальной информации. А значит, этим можно манипулировать. При этом причины «развода» озвучиваются самые благовидные и, чаще всего, глобальные (вроде «мирового экономического кризиса»). Тут и не подкопаешься…

Есть ли смысл платить за отпугивание инвесторов?

Кризис, в частности падение гривни, сделал свое дело – украинскому бизнесу тяжело выполнять долговые обязательства перед банками. У тех в свою очередь проблемы с активами, им все труднее привлекать внешние инвестиции.

В такой ситуации массовое понижение кредитных рейтингов банков неудивительно. Поэтому возникает вопрос – а следует ли вообще платить (рейтинговые услуги не копеечные) за то, что банку понизили рейтинговый имидж и тем самым отпугнули инвесторов?

«Когда банку дают низкие оценки, то и нет смысла поддерживать такие оценки», - считает генеральный директор украинского агентства «Кредит-Рейтинг» Станислав Дубко. Он утверждает, что в случае понижения рейтинга инвестиционная привлекательность банка падает и целесообразнее прекратить сотрудничество с агентством, поскольку оно нужно банку для того, чтобы выходить на внешние рынки. А с плохими оценками далеко не пойдешь.

В Украинском союзе промышленников и предпринимателей рейтингование называют «налогом на эмиссию». И действительно, если учреждение не намерено выпускать, например, внутренние облигации, которые не выйдут за его рамки, то оно должно присвоить им некоторый статус, после чего на эти ценные бумаги обратят внимание покупатели. Услуги украинских рейтинговых агентств оцениваются ниже, чем международных, что и понятно, ведь и статус немного не тот. По словам С. Дубко, стоимость рейтингования, например, акций, составляет около 60 тыс. грн. в год. Между тем, по словам аналитиков компании «Astrum Investment Management», стоимость услуг рейтингования в агентстве Fitch может составлять от 17 тыс. фунтов стерлингов в квартал для небольшого банка.

Отказ банка от сотрудничества с признанными международными рейтинговыми агентствами также может быть связан с необходимостью предоставлять внутреннюю информацию, например, о кредитном портфеле, считает экономист Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь. Еще одна возможная причина отказа – принцип оценки. Например, Ассоциация украинских банков в официальном заявлении отмечает, что методика работы рейтингового агентства Fitch требует изменений, поскольку при оценке показателей деятельности финансовых институтов в развивающихся странах применяются «жесткие требования развитых рынков». В АУБ считают, что оценка украинского рынка банковских услуг требует несколько иного подхода. И правда – до развитого рыночного капитализма украинской экономике еще очень далеко.

Без рейтинга никуда...

Что бы ни говорили, а тенденция к прекращению сотрудничества с международными рейтинговыми агентствами со стороны украинских банков, мягко говоря, не очень позитивная ни на данный момент, ни в перспективе.

Оценки рейтинговых агентств по-прежнему остаются авторитетными как в Украине, так и в мире, поскольку они являются своеобразными маяками для международных инвесторов. Их репутация как надежных и адекватных оценщиков основывается на большом опыте работы. «Авторитет рейтинговых агентств, хоть и подмочен дефолтами по ипотечным ценным бумагам высшего качества в США, остается высоким. Поэтому инвестор, который решится начать или развернуть деятельность в стране, которая имеет дефолтные рейтинги, будет скорее исключением, чем правилом», - отмечают эксперты компании «Astrum Investment Management».

Кредитные рейтинги не заставляют желающих купить или продать долговое обязательство, они являются индикаторами, по которым инвестор легко вычислит надежный инструмент для вложения средств.

По мнению С.Дубко, для внешних инвесторов международный рейтинг важен на стадии выбора страны, в которую он собирается зайти. Но после того, как он вошел, его, в первую очередь, будут интересовать национальные рейтинги. На сегодня в Украине есть несколько национальных агентств, но уполномоченное одно – «Кредит-Рейтинг». И хотя статус уполномоченного сам по себе ничего не дает без репутации и доверия инвесторов, как утверждает С.Дубко, все же именно он играет иногда решающую роль. Поскольку в отношении некоторых организаций, в частности страховых компаний, существует ряд обязательств по вкладам в банки, которые рейтингуются конкретными агентствами. Соответственно, «Кредит-Рейтинг» является в некоторой степени монополистом рынка рейтингования в Украине.

В каком-то плане рейтинг по национальной шкале может стать альтернативной «наводкой» для внешнего инвестора, если банк или компания не имеют международного рейтинга или отказались от него. Рейтинговые агентства определяют привлекательность учреждений по ряду критерий. Для них прописаны международные шкалы и национальная. И хотя они не совсем совпадают, все же Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку прописаны соответствия. То есть, если инвестор видит кредитный рейтинг эмитента по национальной шкале, он может вычислить, что он означает по международной.

Не вызывает сомнение, что кризис все же будет иметь логическое завершение, после чего вернутся инвесторы и начнется оживление рынков. Рейтингование станет на первых порах «светом в конце туннеля». Остается надеяться, что отказ от услуг признанных международных рейтинговых агентств в Украине не станет правилом. Видимо, с этим согласны и банки, которые, как правило, оставляют про запас парочку оценщиков, так сказать до лучших времен…

Юлия Главацкая (УНИАН)