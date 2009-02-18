Индекс ПФТС снова рухнул

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 18 февраля, упал на 8,1% – до 221,37 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фондовой биржи.

Во время сегодняшней торговой сессии ПФТС приостанавливала торги в связи с падением индекса ПФТС. Так, торги в 11:15 были приостановлены на час в связи с падением индекса ПФТС по сравнению с его значением по итогам предыдущей сессии на 10,08%.

Общий объем торгов в ПФТС сегодня составил 20 млн. 868,4 тыс. грн.

Напомним, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 17 февраля, снизился на 5,51% – до 240,88 пункта.