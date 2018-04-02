Отметят ли продажей десятую годовщину приватизации Укртелекома?

Приватизацию "Укртелекома" ВР запустила ровнехонько 10 лет назад. В июле 1999 г. парламент принял Постановление "О проекте Закона Украины об особенностях приватизации Украинского государственного предприятия электросвязи "Укртелеком". А 13 июля 2000 года был принят Закон об особенностях приватизации ОАО "Укртелеком". Но видать, несчастливой оказалась дата принятия закона - до сих пор его пытаются в том или ином варианте продать.

Новый виток событий

«Вы - молодой человек, я не хочу, чтобы вы сидели в тюрьме, все должно проходить по процедуре, никакой политики...” С такими напутствиями обратился 3 февраля на совещании, посвященном защите прав собственности, Президент Украины Виктор Ющенко к недавно вновь назначенному исполняющим обязанности председателя Фонда госимущества Дмитрию Парфененко. Подсказала ли интуиция Президенту провести заседание по защите прав собственности 3 февраля или чей-то голос с закарпатским акцентом ему это подсказал – не известно. Но «как в воду» глядел гарант. Уже на следующий день Украину обошла (в который раз?!) новость, что на приватизационный конкурс планируют выставить “Укртелеком”. Если верить представителям Кабмина, торгануть предприятием планируют уже в марте. С их стороны, конечно, все выглядит логично – в бюджете миллиардная дыра и ее нужно латать. Вот только ответы на достаточно простой вопрос – состоится ли в целом приватизационный конкурс по «Укртелекому» - на сегодня продолжает оставаться открытыми с учетом того, что президентская вертикаль власти крайне негативно относится к возможности проведения в скором времени подобного торга.

Фонд госимущества не последняя скрипка

Конечно, многое в данном вопросе будет зависеть и от нового руководства Фонда госимущества, в частности и.о. председателя ФГИ Дмитрия Парфененко. Следует отметить, что ситуация на данное время существенно изменилась. В частности, Президент однозначно продемонстрировал, что не планирует в ближайшее время подвергать какой-то обструкции руководителя Фонда, отменив свой Указ о приостановке действия распоряжения Кабмина о назначении Дмитрия Парфененко и.о. главы ФГИ. По словам же самого Парфененко, Фонд госимущества сегодня чуть ли не единственный государственный орган в стране, в отношении которого Секретариат Президента и правительство достигли консенсуса. На пресс-конференции 10 февраля он заявил, что суть договоренностей между СП и КМУ заключается в поддержании существующего на сегодня статус-кво в Фонде, в частности, относительно кадров. «Никто не уходит, никто новый не приходит», - пояснил Д.Парфененко. Не трудно догадаться, что, в первую очередь, данная договоренность распространяется на него самого.

Чем объяснить такое удивительное перемирие между двумя вертикалями власти в отношении одного из наиболее спорных госорганов? Конечно, Дмитрий Парфененко во время своего пребывания в должности заместителя председателя Фонда зарекомендовал себя как энергичный и находчивый руководитель, однако, возможно, дело скорее не в его добродетелях, а в добродетелях предыдущего руководителя ФГИ - Валентины Семенюк–Самсоненко. За время своего пребывания на посту председателем Фонда Валентина Петровна проявила себя как достаточно яркая и харизматичная личность, в чем могла бы поспорить с наиболее неординарными фигурами современного украинского политикума. Ко всему прочему, как стало известно, она собралась идти в президенты (СПУ называет ее единственным кандидатом от партии), что, возможно, стало последней каплей, переполнившей чашу терпения Ющенко. Видимо, именно таким образом враждующие стороны в лице СП и Кабмина вышли на временное прекращение «огня» относительно Фонда госимущества, найдя более оптимальную при данных условиях для обеих сторон кандидатуру в лице Дмитрия Парфененко. Однако, как сообщил источник в Фонде, данное перемирие не распространяется дальше кадровых действий, и вопрос приватизации стратегических объектов является той искрой, из которой может разгореться очередной конфликт вокруг Фонда госимущества.

Где правда?

Наверное, именно этим и объясняется довольно странное поведение руководства Фонда в последнее время. Сначала пресс-служба ФГИ, а затем и сам Парфененко четко и однозначно заявили, что приватизация «Укртелекома» может состояться лишь после изучения рынка, оценки предприятия, подготовки и согласования соответствующих нормативных документов. После такого заявления президентская сторона могла бы чувствовать себя абсолютно спокойно и даже не смотреть в сторону Фонда. Однако, уже на следующий день после заявлений ФГИ в официальном издании Фонда - «Ведомостях приватизации» - был обнародован приказ за подписью Парфененко, которым вносились изменения в помесячный план приватизации. Согласно этим изменениям уже в феврале этого года на биржевые торги должны быть выставлены блокирующие пакеты облэнерго, а в марте на продажу будет выставлен «Укртелеком». Следует отметить, что после обнародования данного приказа журналисты еще раз переспросили Парфененко относительно его планов приватизации «Укртелекома», и он опять таки заверил - никаких указаний относительно продажи данного предприятия не давалось. Этим самым он с одной стороны сказал чистую правду, а с другой – слукавил. Его объяснение можно рассматривать как правдивое, потому что изменения к плану приватизации - это еще не объявление самого приватизационного конкурса, а лукавство заключается в том, что план есть план, и его, как известно, надо выполнять. Таким образом, относительно приватизации «Укртелекома» в Фонде госимущества наметились две взаимоисключающие тенденции. Одна – заверения руководства Фонда, что продажа предприятия может быть возможна только после детального изучения рынка и пр., а на это потребуется не один месяц, другая - уже обнародован план приватизации, где черным по белому написано, что продажа «Укртелекома» должна состояться в марте. Как из этой на первый и не только на первый взгляд попахивающей шизофренией ситуации планирует выходить руководство Фонда, одному ему известно. Одно понятно, что пространства для маневров у руководства ФГИ с каждым днем становится все меньше - так или иначе ему необходимо будет принимать чью-то сторону.

Кто хочет стать хозяином Укртелекома...

Скорее всего, Кабмин в ситуации с приватизацией «Укртелекома» пойдет по тому же пути, что и с «Криворожсталью», т.е. будет подготовлено правительственное постановление, в котором пропишут каждый момент будущей продажи. Именно такое детальное предписание Кабмина что и кому делать при приватизации «Криворожстали» позволило, несмотря на попытки Семенюк-Самсоненко заблокировать продажу меткомбината, довести этот конкурс до логического завершения. Президент же со своей стороны поступит по аналогии с так и не удавшейся приватизацией Одесского припортового завода, когда путем указов и обращений в Конституционный суд ему удалось отменить конкурс.

Вот приблизительно на такой стадии обе стороны, как это уже было не раз, войдут в некий клинч и, возможно, в этот момент решающую роль сыграет еще один участник спектакля. Речь идет об инвесторе. Еще 9 декабря п.г. в прямом эфире «5 канала» Дмитрий Парфененко удивил страну тем, что заявил следующее - несмотря на углубляющийся мировой кризис и все более частое упоминание слова «дефолт» в отношении Украины, существует огромное количество заинтересованных в покупке «Укртелекома» инвесторов. Он даже назвал их - это такие известные телекоммуникационные компании, как Deutsche Telekom, Turkcell, Magyar Telekom, а также международные финансовые институты - Raiffeisenbank, Credit Suisse, Merrill Lynch. Дмитрий Парфененко не остановился на этом, и уже на следующей день на пресс-конференции дополнил список Bank of New York, “Альфа-капиталом”, швейцарским банком UBS, японским концерном Namura, собственником МТС российской АВК "Система". И все бы хорошо, если бы он не сделал одну оговорку – оказывается, эти компании не обращались напрямую в Фонд, а информация об их заинтересованности в приватизации «Укртелекома» содержится в письме руководства предприятия, направленном в ФГИ. Д.Парфененко не уточнял точных дат, когда именно были сделаны такие заявления. А из этого можно сделать вывод, что руководство «Укртелекома» составило список из буквально всех компаний, кто когда-либо интересовался украинским телекоммуникационным предприятием, и направило его в Фонд. Косвенным подтверждением этому может служить и тот факт, что на сегодня только Turkcell и АВК "Система" из вышеперечисленных компаний заявили о своей заинтересованности в покупке предприятия. По словам Д.Парфененко, молчат и украинские компании, в том числе и интересовавшаяся ранее приватизацией этого объекта СКМ.

Кстати СКМ, как обычно, обтекаемо говорит о своих планах. "Наша позиция на текущий момент остается неизменной: так как условия конкурса по приватизации Укртелекома еще не опубликованы, комментировать что-либо сейчас было бы некорректно", - отметили УНИАН в компании.

А напоследок о цене

Конечно, цена приватизируемого объекта может оказаться настолько привлекательной (низкой), что инвесторы просто не смогут устоять перед соблазном. Д.Парфененко озвучил цифру в 7,5 млрд. грн., правда, сразу оговорился, что это только предварительная сумма, а реально к оценке стоимости телекоммуникационного предприятия Фонд госимущества еще не приступал. Однако, как показывает опыт, и.о. председателя Фонда редко «оговаривается», поэтому, в случае, если конкурс действительно будет объявлен, не исключено, что реализационная цена будет находиться приблизительно на этом уровне. Много это или мало? Для сравнения, в теперь уже далеком 2007 году тогда заместитель председателя ФГИ Дмитрий Парфененко оценил 37,86% пакет "Укртелекома", который планировалось выставить на международной торговой площадке, в 1,6 млрд. долларов. Конечно, с тех пор много воды утекло, техническое состояние "Укртелекома" отнюдь не улучшилось, а, скорее, наоборот, на фондовых рынках стагнация, а Украина на пороге дефолта, однако даже с учетом всего перечисленного цена в 7,5 млрд. грн. за контрольный пакет государственного монополиста, даже при условии значительных инвестиционных обязательств, кажется сомнительной. Может она и реальная, чтобы при нынешних условиях это предприятие было продано, но скандала вряд ли можно будет избежать, а с президентской стороны появится еще одна мотивация приостановить конкурс.

Андрей Гарасим (УНИАН)