Отметят ли продажей десятую годовщину приватизации Укртелекома?
Приватизацию "Укртелекома" ВР запустила 10 лет назад. Конкретный закон был принят парламентом 13 июля 2000 г. Видно, несчастливой оказалась дата, его до сих пор пытаются продать...
Приватизацию "Укртелекома" ВР запустила ровнехонько 10 лет назад. В июле 1999 г. парламент принял Постановление "О проекте Закона Украины об особенностях приватизации Украинского государственного предприятия электросвязи "Укртелеком". А 13 июля 2000 года был принят Закон об особенностях приватизации ОАО "Укртелеком". Но видать, несчастливой оказалась дата принятия закона - до сих пор его пытаются в том или ином варианте продать.
Новый виток событий
«Вы - молодой человек, я не хочу, чтобы вы сидели в тюрьме, все должно проходить по процедуре, никакой политики...” С такими напутствиями обратился 3 февраля на совещании, посвященном защите прав собственности, Президент Украины Виктор Ющенко к недавно вновь назначенному исполняющим обязанности председателя Фонда госимущества Дмитрию Парфененко. Подсказала ли интуиция Президенту провести заседание по защите прав собственности 3 февраля или чей-то голос с закарпатским акцентом ему это подсказал – не известно. Но «как в воду» глядел гарант. Уже на следующий день Украину обошла (в который раз?!) новость, что на приватизационный конкурс планируют выставить “Укртелеком”. Если верить представителям Кабмина, торгануть предприятием планируют уже в марте. С их стороны, конечно, все выглядит логично – в бюджете миллиардная дыра и ее нужно латать. Вот только ответы на достаточно простой вопрос – состоится ли в целом приватизационный конкурс по «Укртелекому» - на сегодня продолжает оставаться открытыми с учетом того, что президентская вертикаль власти крайне негативно относится к возможности проведения в скором времени подобного торга.
Фонд госимущества не последняя скрипка
Конечно, многое в данном вопросе будет зависеть и от нового руководства Фонда госимущества, в частности и.о. председателя ФГИ Дмитрия Парфененко. Следует отметить, что ситуация на данное время существенно изменилась. В частности, Президент однозначно продемонстрировал, что не планирует в ближайшее время подвергать какой-то обструкции руководителя Фонда, отменив свой Указ о приостановке действия распоряжения Кабмина о назначении Дмитрия Парфененко и.о. главы ФГИ. По словам же самого Парфененко, Фонд госимущества сегодня чуть ли не единственный государственный орган в стране, в отношении которого Секретариат Президента и правительство достигли консенсуса. На пресс-конференции 10 февраля он заявил, что суть договоренностей между СП и КМУ заключается в поддержании существующего на сегодня статус-кво в Фонде, в частности, относительно кадров. «Никто не уходит, никто новый не приходит», - пояснил Д.Парфененко. Не трудно догадаться, что, в первую очередь, данная договоренность распространяется на него самого.
Чем объяснить такое удивительное перемирие между двумя вертикалями власти в отношении одного из наиболее спорных госорганов? Конечно, Дмитрий Парфененко во время своего пребывания в должности заместителя председателя Фонда зарекомендовал себя как энергичный и находчивый руководитель, однако, возможно, дело скорее не в его добродетелях, а в добродетелях предыдущего руководителя ФГИ - Валентины Семенюк–Самсоненко. За время своего пребывания на посту председателем Фонда Валентина Петровна проявила себя как достаточно яркая и харизматичная личность, в чем могла бы поспорить с наиболее неординарными фигурами современного украинского политикума. Ко всему прочему, как стало известно, она собралась идти в президенты (СПУ называет ее единственным кандидатом от партии), что, возможно, стало последней каплей, переполнившей чашу терпения Ющенко. Видимо, именно таким образом враждующие стороны в лице СП и Кабмина вышли на временное прекращение «огня» относительно Фонда госимущества, найдя более оптимальную при данных условиях для обеих сторон кандидатуру в лице Дмитрия Парфененко. Однако, как сообщил источник в Фонде, данное перемирие не распространяется дальше кадровых действий, и вопрос приватизации стратегических объектов является той искрой, из которой может разгореться очередной конфликт вокруг Фонда госимущества.
Где правда?
Наверное, именно этим и объясняется довольно странное поведение руководства Фонда в последнее время. Сначала пресс-служба ФГИ, а затем и сам Парфененко четко и однозначно заявили, что приватизация «Укртелекома» может состояться лишь после изучения рынка, оценки предприятия, подготовки и согласования соответствующих нормативных документов. После такого заявления президентская сторона могла бы чувствовать себя абсолютно спокойно и даже не смотреть в сторону Фонда. Однако, уже на следующий день после заявлений ФГИ в официальном издании Фонда - «Ведомостях приватизации» - был обнародован приказ за подписью Парфененко, которым вносились изменения в помесячный план приватизации. Согласно этим изменениям уже в феврале этого года на биржевые торги должны быть выставлены блокирующие пакеты облэнерго, а в марте на продажу будет выставлен «Укртелеком». Следует отметить, что после обнародования данного приказа журналисты еще раз переспросили Парфененко относительно его планов приватизации «Укртелекома», и он опять таки заверил - никаких указаний относительно продажи данного предприятия не давалось. Этим самым он с одной стороны сказал чистую правду, а с другой – слукавил. Его объяснение можно рассматривать как правдивое, потому что изменения к плану приватизации - это еще не объявление самого приватизационного конкурса, а лукавство заключается в том, что план есть план, и его, как известно, надо выполнять. Таким образом, относительно приватизации «Укртелекома» в Фонде госимущества наметились две взаимоисключающие тенденции. Одна – заверения руководства Фонда, что продажа предприятия может быть возможна только после детального изучения рынка и пр., а на это потребуется не один месяц, другая - уже обнародован план приватизации, где черным по белому написано, что продажа «Укртелекома» должна состояться в марте. Как из этой на первый и не только на первый взгляд попахивающей шизофренией ситуации планирует выходить руководство Фонда, одному ему известно. Одно понятно, что пространства для маневров у руководства ФГИ с каждым днем становится все меньше - так или иначе ему необходимо будет принимать чью-то сторону.
Кто хочет стать хозяином Укртелекома...
Скорее всего, Кабмин в ситуации с приватизацией «Укртелекома» пойдет по тому же пути, что и с «Криворожсталью», т.е. будет подготовлено правительственное постановление, в котором пропишут каждый момент будущей продажи. Именно такое детальное предписание Кабмина что и кому делать при приватизации «Криворожстали» позволило, несмотря на попытки Семенюк-Самсоненко заблокировать продажу меткомбината, довести этот конкурс до логического завершения. Президент же со своей стороны поступит по аналогии с так и не удавшейся приватизацией Одесского припортового завода, когда путем указов и обращений в Конституционный суд ему удалось отменить конкурс.
Вот приблизительно на такой стадии обе стороны, как это уже было не раз, войдут в некий клинч и, возможно, в этот момент решающую роль сыграет еще один участник спектакля. Речь идет об инвесторе. Еще 9 декабря п.г. в прямом эфире «5 канала» Дмитрий Парфененко удивил страну тем, что заявил следующее - несмотря на углубляющийся мировой кризис и все более частое упоминание слова «дефолт» в отношении Украины, существует огромное количество заинтересованных в покупке «Укртелекома» инвесторов. Он даже назвал их - это такие известные телекоммуникационные компании, как Deutsche Telekom, Turkcell, Magyar Telekom, а также международные финансовые институты - Raiffeisenbank, Credit Suisse, Merrill Lynch. Дмитрий Парфененко не остановился на этом, и уже на следующей день на пресс-конференции дополнил список Bank of New York, “Альфа-капиталом”, швейцарским банком UBS, японским концерном Namura, собственником МТС российской АВК "Система". И все бы хорошо, если бы он не сделал одну оговорку – оказывается, эти компании не обращались напрямую в Фонд, а информация об их заинтересованности в приватизации «Укртелекома» содержится в письме руководства предприятия, направленном в ФГИ. Д.Парфененко не уточнял точных дат, когда именно были сделаны такие заявления. А из этого можно сделать вывод, что руководство «Укртелекома» составило список из буквально всех компаний, кто когда-либо интересовался украинским телекоммуникационным предприятием, и направило его в Фонд. Косвенным подтверждением этому может служить и тот факт, что на сегодня только Turkcell и АВК "Система" из вышеперечисленных компаний заявили о своей заинтересованности в покупке предприятия. По словам Д.Парфененко, молчат и украинские компании, в том числе и интересовавшаяся ранее приватизацией этого объекта СКМ.
Кстати СКМ, как обычно, обтекаемо говорит о своих планах. "Наша позиция на текущий момент остается неизменной: так как условия конкурса по приватизации Укртелекома еще не опубликованы, комментировать что-либо сейчас было бы некорректно", - отметили УНИАН в компании.
А напоследок о цене
Конечно, цена приватизируемого объекта может оказаться настолько привлекательной (низкой), что инвесторы просто не смогут устоять перед соблазном. Д.Парфененко озвучил цифру в 7,5 млрд. грн., правда, сразу оговорился, что это только предварительная сумма, а реально к оценке стоимости телекоммуникационного предприятия Фонд госимущества еще не приступал. Однако, как показывает опыт, и.о. председателя Фонда редко «оговаривается», поэтому, в случае, если конкурс действительно будет объявлен, не исключено, что реализационная цена будет находиться приблизительно на этом уровне. Много это или мало? Для сравнения, в теперь уже далеком 2007 году тогда заместитель председателя ФГИ Дмитрий Парфененко оценил 37,86% пакет "Укртелекома", который планировалось выставить на международной торговой площадке, в 1,6 млрд. долларов. Конечно, с тех пор много воды утекло, техническое состояние "Укртелекома" отнюдь не улучшилось, а, скорее, наоборот, на фондовых рынках стагнация, а Украина на пороге дефолта, однако даже с учетом всего перечисленного цена в 7,5 млрд. грн. за контрольный пакет государственного монополиста, даже при условии значительных инвестиционных обязательств, кажется сомнительной. Может она и реальная, чтобы при нынешних условиях это предприятие было продано, но скандала вряд ли можно будет избежать, а с президентской стороны появится еще одна мотивация приостановить конкурс.
Андрей Гарасим (УНИАН)