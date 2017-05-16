Фонд госимущества обратился в суд с иском об отмене приватизации "Укртелекома"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) подал в Хозяйственный суд Киева иск к компании "ЕСУ", принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову, и Государственному экспортно-импортному банку Украины о расторжении договора купли-продажи акций крупнейшего оператора компании "Укртелеком" и взыскании пени в размере 2,17 миллиарда гривень.

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Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"Фонд государственного имущества Украины подал в Хозяйственный суд города Киева исковое заявление к ООО "ЕСУ", ОАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" о расторжении договора купли-продажи ОАО "Укртелеком" и взыскании пени в размере 2,17 миллиарда гривень. Основанием для подачи иска стало невыполнение условий, предусмотренных договором купли-продажи пакета акций ОАО "Укртелеком", заключенным между Фондом государственного имущества и ООО "ЕСУ", и концепцией послеприватизационного развития ОАО "Укртелеком", которая является неотъемлемой частью договора", - говорится в сообщении.

Пресс-служба напомнила, что в 2011 году в ходе приватизационного конкурса были проданы 92,79% уставного капитала "Укртелекома".

Как сообщал УНИАН, 13 апреля генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о наложении ареста на акции компаний "Укртелеком" и "ТриМоб". По его словам, в настоящее время Генпрокуратура проводит расследование относительно незаконного выделения по указанию бывшего президента Виктора Януковича 220 миллионов гривень из государственного бюджета и приватизации 93% акций "Укртелекома" по заниженной на 1,6 миллиарда гривень цене.

В 2011 году оператора "Укртелеком" выкупила компания ESU, заплатив 10,57 млрд грн за 92,79% акций. В 2013 году холдинг украинского бизнесмена Рината Ахметова "Систем Кэпитал Менеджмент" завершил сделку по покупке 100% акций компании UA Тelecominvest Limited, которой принадлежат 100% ESU.

В 2015 году Комиссия Верховной Рады по приватизации поручила тогдашнему главе Фонда госимущества Игорю Билоусу провести служебное расследование относительно соблюдения требований действующего законодательства должностными лицами ФГИУ во время приватизации "Укртелекома".

В начале декабря 2016 года ФГИУ отказал компании ESU в согласовании сделки по продаже принадлежащего ей контрольного пакета акций компании "ТриМоб" из-за рисков невыполнения обязательств по приватизационному контракту.