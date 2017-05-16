Акции "Яндекса" рухнули на фоне введения Украиной санкций против компании

Акции компании "Яндекс" на торгах Московской биржи демонстрировали снижение на 3,3% (до 1,565 руб за бумагу), на фоне введения Украиной ограничений на коммерческую деятельность и работу сервисов компании на территории страны, сообщает ZN.ua.

Как сообщают российские СМИ, об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

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Отмечается, что до информации о введении Украиной санкций против "Яндекса", акции компании росли в пределах 2%. По состоянию на 12:04 снижение составляет 1,85% (1,592 руб. за акцию).

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении на год санкций против России, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетям "ВКонтакте", "Одноклассники", а также ресурсам Yandex и Mail.ru Group.