Результаты аукциона облигаций внутреннего займа: в госбюджет привлечено 2,4 миллиарда

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,428 миллиарда гривень и 38,09 миллиона долларов.

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Как сообщается на сайте министерства, в том числе 448,6 миллиона гривень поступило в результате размещения гривневых облигаций сроком обращения 6 месяцев со средневзвешенной доходностью 14,03% годовых, 979,8 миллиона гривень – гривневых облигаций сроком обращения 1 год с доходностью 14,44% годовых.

Валюта привлечена в результате продажи облигаций сроком обращения 3 года под 5,49% годовых.

Минфин отметил, что по результатам размещения облигаций в государственный бюджет поступили средства в эквиваленте 2,437 миллиарда гривень по официальному курсу Национального банка Украины.

Справка УНИАН. По состоянию на 15 мая объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 688,424 миллиарда гривень, при этом в собственности Национального банка Украины находятся облигации на сумму 377,914 миллиарда гривень, или 55% их общего объема.