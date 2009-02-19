Индекс ПФТС упадет до 200 пунктов

В ближайшее время индекс ПФТС продолжит снижение - до 200 пунктов.

Такое мнение высказал УНИАН старший брокер торгового отдела инвестиционной компании "Юпрас Капитал" Алексей РЕПИН.

По его словам, после двух активных торговых сессий сегодня на отечественном фондовом рынке вновь наблюдалось затишье. По результатам торгов четверга индекс ПФТС вырос на 2,07%, отметил брокер.

Как сообщил А.РЕПИН, сегодняшний рост индекса в большей степени связан с ростом акций «Захидэнерго» на 9,09%, которые имеют наиболее значительный удельный вес в индексной корзине (12,93%). Наибольшее снижение было зафиксировано по акциям Алчевского металлургического комбината (-3,23%), добавил он.

Брокер подчеркнул, что на рынок продолжают поступать негативные корпоративные новости. По его словам, большинство украинских компаний за 2008 год показали серьезные убытки.