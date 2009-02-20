Индекс Dow Jones упал

Американские фондовые индексы в четверг 19 февраля упали из-за опасений за перспективы экономики и банковского сектора, сообщает k2kapital со ссылкой на MarketWatch.

По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average упал на 89,68 пункта, или на 1,2%, до 7465,95 пункта. Это самый низкий уровень закрытия с октября 2002 года. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся снижением на 9,48 пункта, или на 1,2%, на отметке 778,94 пункта. Высокотехнологичный” Nasdaq Composite упал на 25,15 пункта, или на 1,7%, и закрылся на отметке 1442,82 пункта.

Особые опасения инвесторов вызывают перспективы банковской системы. Многие игроки не исключают варианта национализации крупнейших банковских институтов США. На таком фоне акции Bank of America упали до 24-летнего минимума 3,93 долл. Бумаги Citigroup подешевели до минимальной отметки за прошедшие 17 лет.

Неблагоприятное впечатление на инвесторов произвели новости он Hewlett-Packard (HPQ). Крупнейший в мире производитель персональных компьютеров понизил прогноз по чистой прибыли на 2008-2009 финансовый год после того, как ее квартальные показатели не оправдали ожиданий аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, HP ожидает, что на ее деятельность негативно повлияют сохраняющиеся неблагоприятные рыночные условия, а валютные курсы отразятся на выручке. Таким образом, компания вынуждена понизить прогноз по объемы продаж на текущий финансовый год на $14 млрд. Так, теперь компания ожидает размер выручки на уровне $112,5 -$116 млрд., в то время как ранее предполагалось, что данный показатель составит $127,5-$130 млрд.

Вышедшие макроэкономические данные оказались неоднозначными. Индекс цен производителей (PPI) в США вырос в январе 2009 года на 0,8% к предыдущему месяцу. Базовый индекс, без учета цен на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,4 %. Аналитики, в среднем, предсказывали рост цен производителей на 0,2%в месячном исчислении и повышение базового индекса на 0,1%.

Между тем, число незанятых работников, получающих пособия по безработице, в США поднялось до рекордного уровня, достигнув 4,99 млн. человек. Министерство труда Соединенных Штатов опубликовало данные о том, что на прошлой неделе на учет встали 627 тыс. новых безработных. Такое же количество, что и за неделю до этого. Эксперты в данной области предсказывали 620 тыс. новых заявок на получение пособий. Уровень безработицы составляет 7,6%.