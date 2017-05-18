Фондовые индексы США на фоне скандалов вокруг Трампа упали до многомесячных минимумов

Американские фондовые индексы в среду снизились на 1,8-2,6% на фоне обеспокоенности инвесторов внутриполитической ситуацией в США после сообщений об увольнении главы ФБР и публикаций после переговоров президента США Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым, свидетельствуют данные торгов.

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Индекс DJIA опустился на 1,78%, до 20606,93 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite — на 2,57%, до 6011,24 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,82%, до 2357,03 пункта. Падение стало для индексов максимальным с сентября прошлого года, сообщает Прайм.

Газета New York Times во вторник написала, что президент США Дональд Трамп просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна. Белый дом отрицает эти утверждения. Трамп уволил Коми на прошлой неделе, заявив, что тот неспособен выполнять свои обязанности. Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.

Издание Washington Post, в свою очередь, выступило с утверждением, что Трамп на прошлой неделе на встрече в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым поделился некой информацией, которая "подвергла риску критически важный источник разведывательной информации" о группировке "Исламское государство". В Белом доме заявили, что публикация является лживой.