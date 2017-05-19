Биржи Европы растут вслед за ценами на нефть

Основные европейские фондовые биржи демонстрируют положительную динамику в пятницу, реагируя на рост американских рынков и дорожающую нефть, сообщает Прайм.

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"По состоянию на 11:53 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,5%, до 7473,02 пункта, французский CAC 40 - на 0,82%, до 5332,92 пункта, немецкий DAX - на 0,45%, до 12648,78 пункта", - говорится в сообщении.

Трейдеры реагируют на рост бирж США после публикации статданных страны по безработице. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 мая, снизилось на 4 тысячи с показателя предыдущей недели и составило 232 тысячи. Аналитики ожидали, напротив, роста на 4 тысячи с показателя предыдущей недели - до 240 тысяч.

Инвесторы также отыгрывают рост цен на нефть, вызванный ожиданием пролонгации венского соглашения по сокращению добычи нефти. Цены на нефть марок Brent и WTI в ходе торгов поднялись выше отметок 53 доллара и 50 долларов за баррель впервые с 21 и 26 апреля соответственно. В результате дорожают акции энергетических компаний Европы. Так, акции британской BP растут в цене на 0,9%, англо-голландской Royal Dutch Shell - на 0,85%, французской Total - на 0,74%.