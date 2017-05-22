S&P подтвердило рейтинг Киева на уровне "B-"

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг столицы Украины Киева на уровне "B-" со стабильным прогнозом.

Как отмечает агентство на своем сайте, в 2017-2019 годах сильные финансовые показатели и значительный объем денежных средств Киева будут компенсировать неопределенность, связанную с системой региональных (муниципальных) финансов, и возможную реализацию условных обязательств.

По оценкам агентства, несмотря на значительный объем остатков денежных средств, накопленных на счетах Киева, доступ города к внешним источникам ликвидности остается неопределенным.

S&P полагает, что уровень условных обязательств Киева высокий вследствие накопленной кредиторской задолженности коммунальных предприятий, и ожидает, что город может оказать поддержку коммунальным предприятиям, увеличив объем субсидий или предоставив вливание капитала.

Также агентство включает в условные обязательства города оставшуюся часть еврооблигаций на 101 миллион долларов, реструктуризация которых еще не завершена.

"Даже если городу придется погашать эти обязательства, мы ожидаем, что объем выплат не окажет существенного влияния на его показатели ликвидности", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings 12 мая подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "B-/B" со стабильным прогнозом.