Лидеры стран ЕС поддержали более жесткое регулирование финрынков

Лидеры стран ЕС в Берлине поддержали идею более жесткого регулирования мировых финансовых рынков

Лидеры стран ЕС на саммите в Берлине поддержали идею более жесткого регулирования мировых финансовых рынков и инвестиционных фондов, сообщает BBC.

Как передает агентство, по итогам саммита было принято заявление, в соответствии с которым "финансовые рынки, финансовые продукты, деятельность инвесторов не может осуществляться без контроля".

Предполагается, что особое внимание будет уделено инвестиционным фондам, которые, как отмечается в документе, "могут представлять собой системный риск".

Встреча в Германии прошла в преддверии апрельского саммита стран "Большой двадцатки", который состоится в Лондоне.