Лидеры стран ЕС поддержали более жесткое регулирование финрынков
10:58, 23 февраля 2009Фондовый рынок
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Заявление Берлинского саммита
Лидеры стран ЕС в Берлине поддержали идею более жесткого регулирования мировых финансовых рынков
Лидеры стран ЕС на саммите в Берлине поддержали идею более жесткого регулирования мировых финансовых рынков и инвестиционных фондов, сообщает BBC.
Как передает агентство, по итогам саммита было принято заявление, в соответствии с которым "финансовые рынки, финансовые продукты, деятельность инвесторов не может осуществляться без контроля".
Предполагается, что особое внимание будет уделено инвестиционным фондам, которые, как отмечается в документе, "могут представлять собой системный риск".
Встреча в Германии прошла в преддверии апрельского саммита стран "Большой двадцатки", который состоится в Лондоне.
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