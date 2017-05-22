Фонд госимущества 13 июня выставит на аукцион акции "Коростышевгаза"

Фонд государственного имущества Украины объявил о продаже государственного пакета акций (22,5%) региональной газоснабжающей компании "Коростышевгаз". Об этом сообщает пресс-служба фонда.

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"ФГИУ объявляет о начале торгов на фондовой бирже Украины пакетом акций акционерного общества "Публичное акционерное общество по газоснабжению и газификации "Коростышевгаз". К продаже предлагается 22,555% уставного капитала общества", – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, аукцион состоится 13 июня в 10:00.

"Совокупный объем реализации товаров (услуг) общества за последний финансовый год – 974,8 миллиона гривень. Совокупная стоимость активов – 24 миллиона гривень. Производство по делу о банкротстве отсутствует", – добавили в пресс-службе.

Справка УНИАН. "Коростышевгаз" – региональная газоснабжающая компания, обеспечивающая поставки газа жителям Коростышев и населенных пунктов Коростышевского района Житомирской области. По данным Системы открытой информации Нацкомиссии по фондовому рынку и ценным бумагам, 22,55% акций компании принадлежат государству.