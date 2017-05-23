Минфин одолжил на внутреннем рынке почти 2 миллиарда гривень

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,929 миллиарда гривень.

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Как сообщается на сайте министерства, в том числе 1,772 миллиарда гривень поступило в результате размещения гривневых облигаций сроком обращения 2 года со средневзвешенной доходностью 14,6% годовых, 87,4 миллионоа гривень – сроком 1 год с доходностью 14,44% годовых, 70,3 миллионоа гривень – облигаций сроком 6 месяцев с доходностью 14% годовых.

Справка УНИАН. По состоянию на 22 мая объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 685,346 миллиарда гривень, при этом в собственности Национального банка Украины находятся облигации на сумму 377,915 миллиарда гривень, или 55% их общего объема.