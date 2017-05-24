Кабмин одобрил реструктуризацию внутреннего госдолга на 229 миллиардов

Кабинет министров Украины одобрил выпуск облигаций внутреннего государственного займа на сумму 229 миллиардов гривень с погашением 2025-2047 годах для их обмена на ранее выпущенные облигации со сроком погашения в 2017-2030 годах номинальной стоимостью 221,6 миллиарда гривень и невыплаченным купонным доходом по ним на 7 миллиардов гривень.

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Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.

Согласно проекту постановления, которое было принято без обсуждения и правок, годовая процентная ставка по новым облигациям составит уровень инфляции за последние 12 месяцев плюс 1,5 процентного пункта.

При этом в случае дефляции годовая процентная ставка составит 1,5%.

Как сообщал УНИАН, суммарно портфель ОВГЗ Национального банка составляет 380 миллиардов гривень.

Репрофайлинг направлен на снижение нагрузки на госбюджет за счет изменения сроков погашения и обслуживания ОВГЗ в портфеле НБУ.

Ранее глава НБУ Валерия Гонтарева заявляла, что прибыль Национального банка Украины за 2017 год, подлежащая перечислению в государственный бюджет в 2018 году, будет зависеть от репрофайлинга облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в портфеле регулятора.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, после репрофайлинга правительство будет готово выделить 15 миллиардов гривень на улучшение дорожной инфраструктуры страны.