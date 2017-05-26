Нацбанк не согласен с условиями реструктуризации внутреннего госдолга на 229 миллиардов

Национальный банк Украины не согласен с предварительными условиями репрофайлинга облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле, согласованными Кабинетом министров 24 мая, заявил журналистам заместитель главы НБУ Олег Чурий.

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«Кабинет министров принял проект по репрофайлингу. Сейчас мы согласовали основные параметры по репрофайлингу. Мы дошлифовываем некоторые детали», - сказал он.

В частности, Чурий отметил, что Нацбанк не устраивает предусмотренная правительством возможность проведения нового репрофайлинга в связи с увеличением инфляции.

«Это как раз тот пункт, с которым мы не согласны. Его не будет в этом постановлении. Репрофайлинг мы будем делать после принятия постановления в редакции, которая полностью устраивает Национальный банк», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 24 мая Кабинет министров Украины одобрил выпуск облигаций внутреннего государственного займа на сумму 229 млрд грн с погашением 2025-2047 годах для их обмена на ранее выпущенные облигации со сроком погашения в 2017-2030 годах номинальной стоимостью 221,6 млрд грн и невыплаченным купонным доходом по ним на 7 млрд грн.

Годовая процентная ставка по новым облигациям составит уровень инфляции за последние 12 месяцев плюс 1,5 процентного пункта. При этом в случае дефляции годовая процентная ставка составит 1,5%.