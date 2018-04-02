Фондовый рынок: финиш или рестарт?

Сегодня только и слышишь – кризис, коллапс, дефолт, обвал на валютном рынке, рефинансирование и девальвация. Но при этом нужно помнить, что украинская экономика имеет большой потенциал, и она обязательно восстановится. Вслед за ней пойдет в рост и рынок акций. Ведь какова экономика – таков и фондовый рынок…

Рыночную экономику без нормально функционирующего фондового рынка трудно назвать цивилизованной. Украинский рынок ценных бумаг, показавший в 2007 году рекордный рост, в 2008 году продемонстрировал значительное падение. Так, доходность индекса ПФТС за 2007 год составила (плюс)135%. Доходность за 2008 год - (минус)74%.

Соответственно, в позапрошлом году население, вдохновленное впечатляющим подъемом рынка акций, обеспечило значительный приток средств в инвестиционные фонды. Все больше украинцев (аналогично жителям развитых стран) начало склоняться к вложению сбережений в ценные бумаги. Этому способствовали стабилизация макроэкономической ситуации и рост доходов граждан нашей страны, у которых появились свободные средства и потребность выгодного их вложения. Что, в свою очередь, весьма положительно повлияло на развитие как инвестиционных фондов, так и в целом фондового рынка.

Однако, глобальный экономический кризис привел к прямо противоположной ситуации. Резкое падение котировок украинских эмитентов вызвало значительный отток средств из инвестфондов. Инвестиционные компании, росшие перед этим как грибы после дождя, начали массово исчезать с нашего рынка. Остались самые стойкие.

«Болезнь снижения» - явление не только украинское

Эксперты утверждают, что, несмотря на продолжающееся падение цен на отечественные акции, «ставить крест» на украинском фондовом рынке не стоит. Они подчеркивают, что «болезнь снижения» биржевых индексов в настоящее время – явление не только украинское.

Аналитик инвестиционной компании «Проспект Инвестментс» Елена Евдоченко отмечает, что «инвесторы уходили с нашего фондового рынка не потому, что дела плохи именно в Украине. Отток капитала был спровоцирован преимущественно внешними факторами – разрастанием мирового финансового кризиса и усилением рисков замедления мировой экономики. Затем последовала оценка экономических и политических рисков для Украины. А поскольку украинский фондовый рынок является развивающимся и инвестиции в акции отечественных эмитентов в основном носили спекулятивный характер, то по мере ухудшения ситуации на международных рынках иностранные фонды стали стремительно выводить капитал в рамках глобальной тенденции перевода средств в более надежные активы».

В Украине, к сожалению, общемировая ситуация усугубилась местной спецификой. Генеральный директор ЗАО «ФК Сократ» Владимир Пономаренко подчеркивает, что резкий спад в глобальной экономике, девальвация гривни, ухудшение макроэкономической и обострение внутриполитической ситуации свели к минимуму интерес иностранных инвесторов к украинским ценным бумагам.

По его словам, «падение мирового, и как следствие украинского фондового рынка в 2008 году, обусловило значительное уменьшение количества заключенных сделок во втором полугодии. Основной их объем был осуществлен за счет выхода нерезидентов из ценных бумаг украинских компаний».

Отечественный фондовый рынок демонстрировал значительный подъем преимущественно за счет роста объемов производства в реальном секторе экономики. Так, среди “голубых фишек” биржи ПФТС значительное место занимали металлургические заводы (к примеру, ММК им. Ильича, Азовсталь, Енакиевский метзавод и другие). Однако ситуацию в реальном секторе экономики Украины усугубило повышение цен на импортируемый из России природный газ. Это, естественно, негативно скажется на финансовых показателях очень многих компаний. Но не на всех предприятиях ситуация столь критична, утверждают эксперты.

Е.Евдоченко подчеркивает, что «в ситуации, когда мировой спрос на различные виды товаров снизился в разы (сталь, химия), что повлекло за собой падение цен на них, компании стремятся сокращать свои расходы до минимума, чтобы сохранить прибыль на надлежащем уровне и быть конкурентоспособными на внешних рынках. Естественно, что рост цен на газ увеличивает себестоимость и сокращает маржу предприятий, которые активно используют данный вид сырья в своем производстве. А это означает и сокращение инвестиций в энергосберегающие технологии. Кроме того, ситуация усугубляется тем, что финансовый кризис осложнил отечественным производителям доступ на международные рынки. Поэтому в настоящее время выиграют те предприятия, которые вопросу энергоэффективности уделяли максимум внимания в последние годы».

Что имеем?

В нынешнем году падение отечественного рынка ценных бумаг продолжилось. И хотя четкий нисходящий тренд не наблюдается, тем не менее, снижение более чем ощутимо. К примеру, 17 и 18 февраля стали для нашего рынка «черными» датами. За эти два дня индекс ПФТС продемонстрировал рекордный обвал – на 5,51% и 8,81%, соответственно. В результате основной биржевой индекс Украины снизился до уровня декабря 2004 года. Инвесторы сейчас практически бездействуют и находятся в ожидании…

Как считает Е.Евдоченко, «в настоящее время большинство инвесторов заняты, скорее, спасением текущих инвестиций, нежели размышлениями о новых. Кроме того, все ждут президентских выборов в Украине, ведь перед ними обычно никто не хочет рисковать.

С другой стороны, для тех инвесторов, которые в настоящий момент обладают свободными денежными ресурсами и делают ставку на долгосрочную перспективу, есть возможность приобрести интересующие их активы по приемлемым ценам».

И это только одна сторона медали. По мнению В.Пономаренко, инвесторы находятся в выжидательной позиции, наблюдая, как будет развиваться ситуация на глобальных и локальном рынках. Он подчеркнул, что «ценные бумаги большинства украинских компаний снизились на 80-90%, и некоторые торгуются в районе номинала, но при отсутствии внешних и внутренних стабилизирующих факторов инвесторы будут избирательно подходить к осуществлению своих инвестиций».

Продолжение следует?..

И так, в настоящее время имеем: крайне пассивный рынок, бездействующих инвесторов и значительное падение котировок украинских эмитентов. А чего ожидать в ближайшем будущем?

Генеральный директор компании по управлению активами «Инэко-Инвест» Олег Морква прогнозирует: «К сожалению, те тенденции, которые с начала года наблюдаются как в мировой, так и в украинской экономике, а также продолжающаяся массовая распродажа уже и так изрядно подешевевших фондовых инструментов, не дают должных предпосылок к тому, что нисходящий тренд может быть остановлен в ближайшие месяцы.

Даже больше, вероятность того, что еще весной индексная корзина ПФТС опустится к значению в 150 индексных пунктов - до своего уже 52-месячного минимума (потеряв только с начала года 50%) остается достаточно высокой. Помимо этого, падение общемировой капитализации по итогам 2009 года на 30-50% является вполне реалистичным сценарием».

Во многом с этим сходится во мнении В.Пономаренко. Он прогнозирует, что в 2009 году фондовый рынок будет находиться в боковом тренде с вероятным небольшим ростом в конце года. На общем фоне снижения финансовых показателей многих компаний, а также возможного ряда дефолтов по корпоративным облигациям можно ожидать лишь небольшой объем спекулятивных инвестиций в отдельные бумаги, считает гендиректор ЗАО «ФК Сократ». Среди наиболее интересных для инвесторов секторов он отметил сектор производителей потребительских товаров и сельское хозяйство.

Таковы нерадостные прогнозы на краткосрочную перспективу. Но где-то же есть оно – светлое будущее? Что все же может вдохновить иностранных инвесторов вкладывать значительные средства в украинские активы, что способно снова пробудить их интерес?

Так, по мнению Е.Евдоченко, «интерес к нашей стране со стороны крупных иностранных инвесторов оживится только после восстановления ликвидности на Западе, конечно, при условии, что в самой Украине власти поддержат экономику. Рано или поздно ситуация в мире стабилизируется, страх инвесторов отступит и вновь станет вопрос размещения свободных денежных ресурсов и получения максимальной прибыли от данных вложений, что возможно осуществить на развивающихся рынках.

Безусловно, что в текущих кризисных условиях будут набирать консолидационные процессы в ряде отраслей, многие предприятия перейдут в новые руки, но это не означает, что промышленный потенциал Украины исчерпан.

Как только ситуация в мире нормализуется, у инвесторов вновь появится желание вложить свободные денежные средства в сильно подешевевшие акции, и вполне возможно, что предпочтение они отдадут именно развивающимся рынкам, в числе которых окажется и Украина. В настоящее время украинский рынок акций один из самых дешевых в мире и, надо сказать, достаточно перспективный».

Как видим, эксперты склоняются к тому, что падение украинского фондового рынка в ближайшем будущем продолжится. Однако снижение индексов – тенденция общемировая, поэтому «все плохо» не только у нас. Кроме того, эксперты сходятся во мнении, что со временем интерес инвесторов к украинскому рынку ценных бумаг возродится. Нужно лишь дождаться окончания глобального кризиса. А вот когда он закончится – это уже другой вопрос…

Перспективы у отечественного фондового рынка есть. Да, положение не из легких, но трудно в настоящий момент не только нам. Подъем украинской экономики обязательно произойдет. А вслед за этим восстановится и рынок акций. Нужно только подождать…

Олег Коберник (УНИАН)