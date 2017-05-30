Определены первые 90 объектов малой приватизации для продажи через Prozorro

Фонд государственного имущества совместно с Министерством экономического развития и торговли определил первые 90 объектов малой приватизации, которые будут выставлены на продажу через систему электронных аукционов "Prozorro.Продажи".

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Об этом сообщается на странице Минэкономразвития в Twitter со ссылкой на заместителя министра Максима Нефедова.

"Мы с ФГИУ уже определили первые 90 объектов малой приватизации, которые будут проданы через систему", - сказал Нефедов.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества совместно с Министерством экономического развития и торговли разработал проект закона "О приватизации", который предусматривает продажу малых объектов приватизации на электронных площадках, таких как "Prozorro.Продажи".

Кабинет министров Украины 11 мая утвердил пилотный проект приватизации небольших государственных предприятий через электронную площадку Prozorro.