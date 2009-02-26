Отток капитала с украинского рынка акций вызван внешними факторами

Отток капитала с украинского фондового рынка был спровоцирован преимущественно внешними факторами – разрастанием глобального кризиса и усилением рисков замедления мировой экономики.

Такое мнение в интервью корреспонденту УНИАН высказала аналитик инвестиционной компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее словам, отечественный фондовый рынок является развивающимся, и инвестиции в акции украинских эмитентов в основном носили спекулятивный характер. Поэтому по мере ухудшения ситуации на международных рынках иностранные фонды стали стремительно выводить капитал в рамках глобальной тенденции перевода средств в более надежные активы, объяснила аналитик.

Однако, по мнению Е.ЕВДОЧЕНКО, «рано или поздно ситуация в мире стабилизируется, страх инвесторов отступит и вновь станет вопрос размещения свободных денежных ресурсов и получения максимальной прибыли от данных вложений, что возможно осуществить на развивающихся рынках».

Аналитик считает, что «в текущих кризисных условиях будут набирать консолидационные процессы в ряде отраслей, многие предприятия перейдут в новые руки, но это не означает, что промышленный потенциал Украины исчерпан».

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