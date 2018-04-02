Экономика Украины - пограничное состояние

В феврале экономика нашей страны, испытывая сильнейший инвестиционный и кредитный голод, продолжала погружаться в депрессивное состояние, украинская гривня на межбанке и в рознице, после относительной месячной стабилизации, в последнюю декаду месяца вновь испытала дефляционное давление, а украинский биржевой рынок с начала февраля обвалился на 20%.

К началу весны отечественная финансовая система, и в целом национальная экономика нашей страны уже находятся в весьма разбалансированном состоянии, что существенно повышает уровень макроэкономической неопределенности, значительно осложняет осуществление в Украине успешной производственной или инвестиционной деятельности и провоцирует рост социальной напряженности в обществе.

Двухмесячная «пробуксовка» реализации эффективных системных антикризисных мер со стороны украинских властей не только усилило обострение социально-экономических проблем в Украине, но в перспективе уже ближайших месяцев может привести нашу страну к еще большим осложнениям в кредитно-денежной и инвестиционной политике, значительному росту инфляции и дефициту иностранной продукции при отсутствии отечественных качественных заменителей.

Общемировой финансово-экономический кризис в украинских реалиях еще больше усиливается и обостряется непрекращающимся конфликтом политических элит, что в преддверье очередных президентских выборов в стране в большей степени продолжает скатываться в популизм или лоббизм, но не преследует структурную модернизацию экономики, без которой Украина просто не сможет достойно конкурировать на мировых товарно-сырьевых рынках.

Бесспорно, кризис в настоящее время переживают практически все страны мира, тем не менее, несогласованная, а чаще всего противоречивая позиция украинских властей по целому блоку финансово-экономических проблем, политическая конфронтация между Президентом и правительством и отсутствие достаточных золотовалютных ресурсов у НБУ в значительной степени усугубляют его протекание в нашей стране.

К окончанию февраля все крупнейшие международные рейтинговые агентства окончательно пришли к выводу, что политико-экономическая ситуация у нас в стране значительно ухудшилась, а ее финансовая система находится в очень не устойчивом положении.

Fitch Ratings еще 13 февраля понизило долгосрочный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте с уровня В+ до уровня В. Агентство объяснило данный шаг ростом рисков банковского и валютного кризиса в Украине.

16 февраля уже международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s (S&P) внесло долгосрочные суверенные рейтинги Украины - рейтинг по обязательствам в иностранной валюте (на уровне B) и рейтинг по обязательствам в национальной валюте (на уровне B+) в список CreditWatch (рейтинг на пересмотре) с "негативным" прогнозом.

Standard & Poor`s предупредило, что рейтинги Украины, помещенные в список CreditWatch, могут быть понижены на одну или более ступеней и характеризовало понижение рейтингов Украины возросшими рисками в отношении дальнейшей реализации кредитного соглашения Украины с МВФ и внутриполитической напряженностью, связанной с приближающимися президентскими выборами.

Основным лейтмотивом возможного снижения рейтингов агентством Moody`s Investors Service, которое 24 февраля, одним из последних решило пересмотреть рейтинги Украины в сторону их снижения стало опасение, что «постоянная политическая неопределенность на Украине ставит под вопрос перспективы решения проблем в банковской системе надлежащим образом в условиях жесткого экономического кризиса».

Эксперты Moody`s планируют проанализировать, будут ли постоянная внутриполитическая борьба и недостаточная ясность в отношении прав и обязанностей различных правительственных органов иметь прямое или непрямое влияние на макроэкономическую политику Украины и способность украинских властей эффективно ее проводить.

Кульминацией рейтингового негатива стало 25 февраля, когда международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s окончательно свело на «нет» инвестиционный климат в стране, сообщив, что снижает долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины сразу на две ступени с B до CCC+, прогноз по рейтингу - "негативный", а по краткосрочному рейтингу по валютным долгам – сразу на три – с В до С (по сути преддефолтное состояние) тоже с «негативным» прогнозом.

Агентством S&P также были снижены долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги по обязательствам в национальной валюте с В+/В до В-/С. Прогноз по рейтингам - "негативный".

Рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга в случае дефолта подтвержден на уровне 4, что отражает точку зрения S&P относительно того, что погашение Украиной долга в случае дефолта составит только 30-50%.

По мнению S&P понижение рейтингов отражает возрастающие риски неисполнения условий соглашения между Украиной и Международным валютным фондом о предоставлении стабилизационного кредита вследствие отсутствия широкой политической платформы для необходимых корректировок бюджета и реформирования банковской системы до президентских выборов в январе 2010 г.

Кроме того, предполагается, что неустойчивость налогово-бюджетной системы и экономической ситуации в стране усугубляется отсутствием легкодоступных источников внешнего финансирования бюджета, вследствие чего правительство может прибегнуть к менее традиционному и в большей степени чреватому инфляцией финансированию долговых обязательств.

Практически одновременное понижение суверенных рейтингов нашей страны сразу всеми международными рейтинговыми агентствами повысит стоимость привлечения очередных внешних займов для украинского правительства, потенциально сделает более дорогими в обслуживание уже имеющиеся кредиты украинских заемщиков и до минимума снизит инвестиционную привлекательность Украины.

В феврале Госкомстат, чтобы не шокировать общественность масштабами январского падения украинской экономики, а при имеющихся проблемах с острым дефицитом оборотных средств у предприятий и явных тенденциях к продолжающемуся падению спроса на украинскую продукцию, и в последующие месяцы первого квартала, решил не предоставлять ежемесячную статистику по изменениям реального ВВП.

Отказавшись от публичного обнародования агрегированных данных по темпам падения украинского ВВП за январь, Госкомстат продолжал публиковать статистику по ведущим секторам экономики, которые в январе показали ужасающую динамику, как к аналогичному периоду 2008 года, так и к декабрьским результатам прошедшего года.

Так объем промышленного производства в Украине в январе 2009 г. сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34,1%, а к итоговым данным декабря 2008 г. на 16,1%.

Спад в строительстве в январе текущего года к январским данным 2008 года составил 57,6%, в транспорте падение достигло 35,1%, а в розничной торговле – 7,8%. Позитивная динамика в январе была отмечена только в сельском хозяйстве, где наблюдался незначительный рост на 0,5%.

По оценкам Национального банка Украины, падение украинской экономики в январе текущего года составило около 20%.

Возможно, статистика февраля уже окажется не настолько драматичной, как это было в начале года, тем не менее, вряд ли темпы падения февральского ВВП окажутся меньше 10%, а инфляция в Украине будет ниже 2%.

В марте экономика Украины скорей всего продолжит активно «сжиматься», однако интенсивность ее падения будет зависеть от целого ряда объективных факторов, прежде всего от того насколько сможет стабилизироваться курсовая ситуация на валютном рынке и начнется ли в стране необходимое банковское кредитование реального сектора экономики.

Если определенный позитив в данном направлении будет достигнут – в частности курс гривны вернется хотя бы на уровень 8 грн./$, тогда снижение темпов ВВП в марте может составить до 10%, при инфляции в 2-2,5%.

Поспособствовать именно такому сценарию может возобновление переговоров с МВФ о выделение Украине второго транша в рамках программы stand by на сумму в $1,845 млрд., запланированных на март месяц, которые из-за бюрократических процедур в лучшем случае поступят в Украину в последнюю декаду первого квартала.

Вместе с тем, в настоящее время внутри Украины ведутся очень жесткие, как экономические, так и политические дискуссии о целесообразности дальнейшего сотрудничества с МВФ и вполне возможно, что ожидаемый (в первую очередь Национальным банком Украины) для стабилизации финансовой системы страны кредитный транш, не придет в Украину еще в ближайших полтора-два месяца.

Такой ход событий весьма возможен, поскольку, несмотря на заявление украинских чиновников, что МВФ в последнее время жестко не настаивает на бездефицитности госбюджета, основным камнем преткновения в кредитных переговорах остаются другие ключевые обязательства, которые правительство Украины пока не готово на себя брать.

В частности МВФ по-прежнему настаивает на значительном сокращении существующего реального дефицита государственного бюджета, обеспечение полной независимости Национального банка, а также сбалансирования финансовых потоков НАК "Нафтогаз Украины" и Пенсионного фонда.

Если переговоры с МВФ окончательно зайдут в тупик, а девальвация гривны в Украине продолжится (гривня будет торговаться как на межбанковском рынке, так и в банковской рознице выше 10 грн. /$), тогда в стране действительно начнет разворачиваться стагфляционный сценарий, которого так опасаются в НБУ.

Более того, в условиях неуправляемого обесценивания гривни, стремительного роста проблемных кредитных долгов, сокращающихся депозитных ресурсов и хроническом дефиците текущей ликвидности, банковская система будет близка к своему параличу.

В свою очередь, испытывающий острый кредитный и инвестиционный голод реальный сектор экономики при продолжающемся падении спроса на производимую продукцию будет вынужден продолжать сокращать производственную деятельность, оптимизировать свои операционные издержки, в том числе проводя очередное сокращение персонала.

В данном случае падение темпов ВВП в марте может составить 15-20%, а месячная инфляция в стране окажется на уровне 3-3,5%.

По итогам всего первого квартала года, в зависимости от возможного сценария развития событий в Украине, темпы падения ВВП могут составить от 12 до 18%, а квартальная инфляция достигнет 7-9%.

В целом по результатам 2009 года, при условии управляемой политико-экономической ситуации в стране - ВВП снизится на 8-12%, при годовой инфляции в 18-20%.

В случае же усугублении политико-экономического кризиса в Украине и реализации негативного стагфляционного сценария украинская экономика за год может уйти вниз больше чем на 15%, а инфляция достигнет 30%.

С 30 января по 13 февраля международная аудиторская компания Ernst & Young, совместно с Европейской бизнес ассоциацией провели свое второе исследование влияния кризиса на украинские компании и к окончанию зимы презентовали полученные результаты.

В ходе проведенного опроса, в котором приняло участие 107 предприятий, оказалось, что кризис затронул работу всех без исключения компаний (как украинских, так и иностранных), работающих в Украине, хотя еще осенью, когда проводилось первое подобное исследование, среди опрошенных респондентов встречались и оптимисты.

Исследование показало, что если в прошлом году руководители предприятий больше всего были обеспокоены снижением объемов продаж, то в настоящее время их тревожит девальвация гривны (об этой проблеме заявили 84% респондентов), а также недоступность заемных ресурсов (79%).

О снижении объемов продаж заявило 65% компаний, что вынудило большую их часть (49% от всего количества опрошенных) в связи с уменьшением спроса сократить свое производство, при чем подавляющее большинство из этих компаний (59%) – снизило объемы производства сразу более чем на 10%.

Наиболее популярным выходом из сложившейся ситуации респонденты называли снижение административных затрат (80% опрошенных), далее – пересмотр ставок аренды недвижимости (57%), повышение эффективности операционной деятельности (51%) и сокращение персонала (47%).

Оптимизируя расходы на зарплаты, руководители компаний планируют уже в ближайшее время дополнительно уволить около 20% своих сотрудников, а оставшемуся персоналу сократить зарплату на 25%.

Будущие ожидания большинства руководителей украинских компаний действительно весьма далеки от оптимизма, а главной проблемой, как для простых украинцев, так и отечественных предприятий остается слабо прогнозируемая макроэкономическая ситуация, нестабильность национальной финансовой системы (в первую очередь курсовая политика НБУ) и недоступность финансовых (кредитных и инвестиционных) ресурсов.

В нашей стране экономика действительно находится в весьма тяжелом состоянии, и сигнализируют об этом не только ежемесячно ухудшающиеся статистические данные или стремительно обесценивающаяся отечественная гривня, но и большие проблемы с наполняемостью государственного бюджета.

В частности по итогам двух месяцев текущего года специальный фонд госбюджета сформирован менее чем на один миллиард гривен, хотя в соответствии с законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" общий объем спецфонда должен составлять 55,233 млрд. гривен.

Для Украины в условиях усугубления финансово-экономического кризиса, наличие достаточных ресурсов в специальном фонде является действительно немаловажным фактором стабилизации, поскольку средства данного фонда в основном и предполагается использовать как для покрытия текущего дефицита бюджета, так и для осуществления тех же правительственных инвестиционных программ, способствующих помочь преодолеть кризис украинским товаропроизводителям.

К началу весны украинская экономика еще находится в управляемом состоянии, из которого в случае правильных и эффективных действий украинских властей можно пытаться найти достойный и приемлемый для украинской и мировой общественности выход, тем не менее, времени для принятия необходимых и ответственных решений у руководства страны остается немного.

Во многом март может стать тем ключевым месяцем, который либо окончательно обострит в Украине, как политические, так и экономические противоречия, одновременно значительно повысив и градус социальной напряженности, либо приведет украинскую власть и ведущие политические элиты к какой-то единой созидательной инициативе, способной помочь удержать страну от сползания к полному финансово-экономическому упадку.

На мировой финансово-экономической арене основные события скорей всего начнут развиваться не в марте, а уже с началом второго квартала года.

2 апреля в Лондоне состоится очередной саммит наиболее экономически развитых стран мира (G-20).

В ходе данного саммита, скорей всего будут определены основные программные тезисы по реформированию действующих международных финансовых организаций (МВФ и Всемирного банка), а также выработаны единые антикризисные подходы для стабилизации финансовых и товарных рынков, ограничения национального торгового и финансового протекционизма, предложены инициативы дальнейшего стимулирования мировой торговли.

В свою очередь большинство национальных правительств, мировых корпораций и крупнейших финансовых учреждений именно в апреле подведут первые агрегированные итоги результатам своей деятельности в 2009 году.

Украинский биржевой рынок с начала года находится в активном нисходящем тренде, а индекс ПФТС потерял за два прошедших месяца больше 27%.

Только по итогам февраля капитализация ликвидных украинских бумаг в среднем понизилась на 25%, а фондовый украинский индикатор (индекс ПФТС) обвалившись за месяц на 20%, обновил свой пятидесятимесячный минимум.

Волатильность мировых фондовых рынков в феврале зашкаливала, причем после однодневного 1-3% роста индексов, как правило, происходил еще более значительный обвал фондовых индикаторов, а большинство мировых ликвидных акций, прежде всего финансового сектора, за месяц изрядно подешевели.

В целом общемировая капитализация за февраль снизилась не менее чем на 5%.

В марте на стоимостную динамику украинских рисковых инструментов будет влиять текущая ситуация в мировой и украинской экономике, торговая конъюнктура на международных биржах, а также активность и предпочтения местных игроков, пытающихся заработать свой доход на спекулятивных покупках или продажах ликвидных бумаг, при практически полном отсутствии к ним интереса со стороны инвесторов.

В марте волатильность как мировых, так и украинского биржевого рынка останется высокой, при этом реальные торги украинскими акциями на бирже, также как это было в январе и феврале, будут проходить на незначительных объемах (в среднем на уровне 2-5 млн. грн. за торговую сессию).

После почти 30% падения с начала года у индекса ПФТС потенциально существует возможность показать рост в марте до 5%.

Однако сложная политико-экономическая ситуация в стране и отсутствие какого-либо прогресса с инвестиционным спросом на украинские биржевые бумаги, делает более реальным сценарий в котором украинский индикатор будет стремиться к своему очередному психологическому рубежу в 200 пунктов, потеряв за месяц около 10%.

В случае крайне неблагоприятной обстановке в стране, украинские ликвидные бумаги за месяц могут подешеветь на 30-40%, обвалив фондовый индикатор до 25%, к значениям в 180-170 индексных пункта.

Олег Морква, гендиректор КУА «ИНЭКО-ИНВЕСТ»