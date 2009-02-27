Акционеры МФС одобрили предложение ВДЦБ о продаже

Общее собрание акционеров ОАО «Межрегиональный фондовый союз» одобрило предложение ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» о продаже ему МФС.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшнем собрании акционеров.

Предложение о продаже МФС было до этого одобрено его наблюдательным советом.

Планируется, что Всеукраинскому депозитарию ценных бумаг будет реализован целостный имущественный комплекс МФС оценочной стоимостью не ниже 9 млн. грн., а также акционеры МФС смогут продать свои акции ВДЦБ по цене 125 тыс. грн. за одну акцию. Акционеры МФС также получат право приобрести акции ВДЦБ.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2008 года по инициативе Национального банка Украины было создано ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (ВДЦБ). В состав учредителей вошли НБУ, ПФТС, УМВБ и коммерческие банки (всего 22 учредителя).

Размер уставного фонда ВДЦБ составляет 80 млн. грн. Пакет НБУ в уставном фонде составляет 25%.

По оценке компании «Прайс Вотер Хаус Куперс», оценочная стоимость МФС составляет 57,2 млн. грн.