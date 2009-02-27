Суд запретил продажу имущества МФС

Киевский хозяйственный суд своим определением запретил отчуждение целостного имущественного комплекса ОАО «Межрегиональный фондовый союз» (МФС), а также продажу его акций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время сегодняшнего собрания акционеров «Межрегионального фондового союза» представитель одной из компаний - участников МФС.

В то же время, как отметил заместитель председателя наблюдательного совета МФС Борис ТИМОНЬКИН, судебный запрет распространяется только на саму процедуру отчуждения имущества или продажу акций ОАО, но не может заблокировать рассмотрение данных вопросов собранием акционеров.

После окончания собрания акционеров генеральный директор компании-участника МФС - ЗАО «КУА «Тект» Вадим ГРИБ не исключил возможности появления ряда судебных исков, обжалующих сегодняшнее решение акционеров МФС о продаже депозитария «Всеукраинскому депозитарию ценных бумаг». По словам гендиректора КУА, при принятии данного решения не было учтено мнение значительной части акционеров МФС, а само решение противоречит некоторым нормам украинского корпоративного законодательства.

Как сообщал УНИАН, сегодн общее собрание акционеров ОАО «Межрегиональный фондовый союз» (МФС) одобрило предложение ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (ВДЦБ) о продаже ему МФС. До этого предложение о продаже МФС было одобрено его наблюдательным советом.

Планируется, что Всеукраинскому депозитарию ценных бумаг будет реализован целостный имущественный комплекс МФС оценочной стоимостью 9 млн. грн., а также акционеры МФС смогут продать свои акции ВДЦБ по цене 125 тыс. грн. за акцию. Акционеры МФС также получат право приобрести акции ВДЦБ.

Справка УНИАН. В апреле 2008 года по инициативе Национального банка Украины было создано ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (ВДЦБ). В состав учредителей вошли НБУ, ПФТС, УМВБ и коммерческие банки (всего 22 учредителя).

Размер уставного фонда ВДЦБ составляет 80 млн. грн. Пакет НБУ в уставном фонде составляет 25%.

По оценке компании «Прайс Вотер Хаус Куперс», оценочная стоимость МФС составляет 57,2 млн. грн.