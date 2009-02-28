На фондовом рынке США обвал из-за банков

Рынок акций США в пятницу закрылся резким падением вслед за банковским сектором, устремившимся вниз после сообщения правительства США о намерении увеличить долю государства в Citigroup в обыкновенных акциях, сообщает Reuters.

Инвесторы забеспокоились, что государство захочет усилить свою роль в управлении прочими крупными банками. С начала 2009 года индекс S&P 500 еще ни разу не уходил так сильно в минус. Более того, уровень закрытия в пятницу стал для S&P 500 самым низким с декабря 1996 года.

Неудачная сессия пятницы завершила столь же безотрадный февраль, в течение которого основной "барометр" состояния американского фондового рынка , индекс Dow Jones industrial average падал в течение шести месяцев и коснулся самого низкого уровня с мая 1997 года.

В пятницу индекс традиционного сектора американской экономики Dow Jones industrial average снизился на 1,66% до 7.062,93 пункта. Более широкий индекс Standard & Poor`s 500 опустился на 2,36% до 735,09 пункта. Технологический индекс Nasdaq Composite отдал 0,98% и оказался на уровне 1.377,84 пункта.

За неделю индекс Dow потерял 4%, S&P 500 - 4,5%, Nasdaq - 4,4%.

За минувший месяц S&P сбавил 11%, Nasdaq - 6,7%. Февральское падение индекса S&P 500 уступает только потери 18,4% в 1933 году, в разгар Великой депрессии.