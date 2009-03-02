Индекс Hang Seng в понедельник утром упал на 3,8%

Торги на фондовой бирже Гонконга открылись в понедельник, 2 марта, значительным снижением основного индекса на 3,8% на фоне волнений инвесторов перед обнародованием банковским гигантом HSBC отчета за 2008 год, сообщает агентство РИА "Новости" со сслкой на Франс Пресс. Индекс Hang Seng по итогам торгов на утренней сессии упал на 490,53 пункта - до 12321,04 пункта. Японский индекс Nikkei по итогам утренней сессии в понедельник также понизился на 3,2%, упав до отметки 7322,19 пункта на фоне обрушения американских биржевых индексов и ситуации вокруг одного из крупнейших банков США Citigroup. Специальный административный район КНР Гонконг осуществляет самостоятельную финансовую политику. Местный финансовый рынок чутко реагирует на мировой финансовый кризис из-за тесной привязки гонконгского доллара к американской валюте. Бывшая британская колония занимает девятое место в мире по размеру валютных резервов.